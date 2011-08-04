واکنشها به محاکمه شیطان مصر/ تغییر نکنید به سرنوشت مبارک گرفتار می شوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العرب و الجزیره، دادگاه جنایات قاهره که به پرونده اتهامات حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر و مقامات رژیم سرنگون شده وی رسیدگی می کند، روز گذشته تصمیم گرفت ادامه جلسات محاکمه وی را به پانزدهم ماه جاری میلادی(24 مرداد) موکول کند، بر این اساس قرار شد مبارک همچنان در بیمارستانی در قاهره در حبس باقی بماند.



دادگاه همچنین تصمیم گرفت علاء و جمال پسران مبارک نیز تا پانزدهم ماه جاری میلادی همچنان در بازداشت به سر ببرند تا محاکمه آنها به همراه پدرشان از سرگرفته شود.



دیکتاتور سرنگون شده مصر و فرزندانش تمام اتهامات وارده به خود را در جلسه روز گذشته انکار کردند، بیرون از دادگاه هم، اندک طرفداران مبارک با مخالفان سرسخت وی درگیر شدند.



واکنش ها



گروه اخوان المسلمین مصر، محاکمه مبارک را یک حادثه تاریخی برای مصریها و جهان عرب قلمداد کرد.



این گروه در بیانیه ای اعلام کرد : محاکمه مبارک، یک حادثه تاریخی به شمار می رود، زیرا برای اولین بار در جهان عرب است که ملت، رئیس خود را پس از سرنگونی محاکمه می کند.



در این بیانیه آمده است : محاکمه به شیوه ای که انجام شد، دلیلی بر حاکمیت قانون است و نشان می دهد تغییرات بنیادین و اساسی متعددی در مصر ایجاد شده است که مهمترین آن،این است که دیگر هیچ کس مافوق قانون نیست و همگی در برابر قانون برابر هستند.



اخوان المسلمین در ادامه بیانیه آورده است : این محاکمه همچنین نشان داد که مصر زیر بار فشارهای خارجی عربی و بین المللی برای جلوگیری از تکمیل این محاکمه نرفت و اراده ملت، اراده غالب و حاکم شده است و حاکمیت ملت به منبع قدرت تبدیل شده و ایستادگی آن علت مستقیم در مقابله با فشارها و اجرا شدن قانون است.



این گروه که یکی از مهمترین گروههای سیاسی مخالف رژیم سابق مصر بوده و نیروهای امنیتی رژیم سرنگون شده مبارک صدها نفر از اعضای این گروه را در معرض شکنجه قرار داده بود، افزود : ملت مصر با این محاکمه ثابت کرد که مردم متمدن و بافرهنگی است و اصرار آن بر محاکمه افراد به خاطر قصاصی است که ضامن زندگی و عامل بازدارندگی در برابر ظالمان و مستبدان و مفسدان است.



اهتمام مصریها و اعراب به محاکمه مبارک



به گزارش مهر، صحنه محاکمه دیکتاتور سابق مصر با استقبال و توجه مصریها و اعراب روبرو شد، پس از آنکه مبارک به مدت سه دهه رهبر جهان عرب بود، اکنون اولین رهبری است که از زمان آغاز انقلابهای عربی محاکمه می شود که رسانه ها از آن به "بهار عربی" یاد می کنند، مبارک روز گذشته دراز کشیده بر تخت بیمارستانی متحرک در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد.



خارج از سالن دادگاه، مصریها از طریق یک صفحه نمایش بزرگ، رئیس جمهور سابقی را دیدند که بر روی یک تخت پزشکی دراز کشیده و در پاسخ به سئوالات قاضی، دست داشتن خود در کشتار تظاهرات کنندگان در جریان اعتراضاتی که به سرنگونی وی منجر شد، انکار کرد.



احمد عامر 30 ساله کارمند شرکت آب مصر می گوید : "باورم نمی شوم که ببینم رئیس جمهوری محاکمه شود... هرگز این صحنه را تصور نمی کردم، احساس می کنم که فردا بهتر خواهد بود و رئیس جمهور آینده می داند که در صورت پشت کردن به ملتش، چه بر سرش خواهد آمد."



مصریها با سرازیر شدن به قهوه خانه ها و رستورانها و هر مکانی که تلویزیونی در آنجا قرار داشت، روند محاکمه را مشاهده کردند، روز گذشته، خیابانهای قاهره شاهد ترافیک نبودند، چرا که مصریها در منازل و جاهای دیگر در حال تماشای صحنه ای بودند که به اعتقاد آنها، تاریخ در آن نوشته می شود.



هشدار به سران دیکتاتور عرب



اما یک فعال بحرینی که نام مستعار "آنلاین بحرین" را برای خود به کار برده، خطاب به دیگر سران دیکتاتور و تمامیت خواه در جهان عرب می گوید :"ای حکام مستبد عرب، خوب به مبارک نگاه کنید، او هم مانند شما قوی بود، اگر شما تغییر نکنید، زمان برایتان به سرعت از دست خواهد رفت."



برخی شهروندان عرب معتقدند که محاکمه مبارک، سبب می شود تا معترضان در کشورهای عربی دیگر با الهام گرفتن از آن برای سرنگونی سران دیکتاتور خود تلاش کنند.



مبارک اولین رهبر عربی که در اعتراضات مردمی سرنگون شد، نبود، اما اولین کسی است که محاکمه می شود، پیش از وی، زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس سرنگون شد و به عربستان گریخت، با این حال محاکمه وی غیابی برگزار می شود.



در صورتی که مبارک محکوم شود، ممکن است با مجازات اعدام با چوبه دار روبرو شود، اما تعداد کمی این نتیجه را پیش بینی می کنند، با وجودی که معترضان به اعدام وی علاقه مند هستند.



با این حال مبارک هنوز هوادارانی در مصر دارد که در مقابل خیل عظیم مخالفانش، رقمی ناچیز به شمار می روند، محمد نجیب یکی از این حامیان دیکتاتور سرنگون شده مصر است که در شرم الشیخ زندگی می کند، او می گوید : چرا بر روی تخت پزشکی بود، آیا او ناتوان است؟ این وضع، احساسات مردم را به بازی می گیرد تا ما بر یک مرد پیر و ناتوان گریه کنیم.



خالد حسن 41 ساله می گوید : من واقعا غمگین و افسرده هستم، به هر حال او(مبارک) فرد مسنی است، باید به او رحم کرد، اما پسرانش برایم اهمیتی ندارند.



تعداد اندکی از هواداران مبارک در مقابل سالن محل محاکمه وی شعار می دادند باید سرش را بلند کند.