اجرای طرح جهاد رمضان در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی علی اکبری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کمک به مردم قحطی زده سومالی از دیگر برنامه های ماه رمضان است که در جهت تسکین آلام بشری و حمایت از کرامت انسانی به آنان اهدا می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: 214 سفره افطاری در ماه رمضان در قالب طرح سی شب، سی افطار در سراسر استان توسط جمعیت هلال احمر برگزار می شود.



وی افزود: در این طرح در هر شهرستان 30 سفره افطار برپا می گردد و نیازمندان در پوشش عموم مردم از این سفره ها استفاده می کنند.



وی در ادامه اظهار داشت: طرح بزرگ همای رحمت نیز توسط معاونت داوطلبان با هدف استفاده از ظرفیت ماه رمضان برای سرکشی به نیازمندان با توجه به سیره حضرت علی (ع )انجام می شود .



علی اکبری افزود: در این طرح داوطلبان متمکن شناسایی می شوند و مبالغ نقدی و غیر نقدی جمع آوری می شود و به بسته های غذایی تبدیل می شود و بدون پوشش هلال احمر به نیازمندانی که قبلا شناسایی شده اند شبانه اهداء می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در ادامه از رشد 50 درصدی اعتبارات هلال احمر گلستان خبر داد و افزود: اعتبارات استان در هلال احمر به 37 میلیارد تومان رسید و در سایر موارد هلال احمر خودگردان است.