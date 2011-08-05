فدراسیون فوتبال به پیشنهاد تونس نیز پاسخ منفی داد

به گزارش خبرنگار مهر، رد درخواست فدراسیون فوتبال تونس در حالی صورت گرفت که پیش از این فدراسیون فوتبال کشورمان به درخواست اردنی‌ها نیز برای برگزاری دیدار دوستانه پاسخ منفی داده بودند.

عباس ترابیان، سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر افزود: چندی پیش فدراسیون فوتبال تونس رسما از تیم ملی فوتبال کشورمان درخواست کرد تا در تاریخ 20 اوت 2011 (29 مردادماه 1390) سفری به این کشور داشته باشد و با ملی پوشان فوتبال تونس روبه‌رو شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تونس روز 21 اوت 2011 (30 مردادماه 1390) را برای برگزاری دیدار دوستانه مدنظر داشته است، افزود: با توجه به فشردگی مسابقات لیگ برتر و توافقی که از سوی "کارلوس کی‌روش" با آقای عزیزالله محمدی مبنی بر عدم تداخل برنامه‌های تیم ملی با مسابقات لیگ صورت گرفته است، به پیشنهاد تونسی‌ها نیز همچون درخواست فدراسیون فوتبال اردن برای برگزاری دیدار تدارکاتی پاسخ منفی دادیم.

بدین ترتیب تیم ملی فوتبال ایران بدون برگزاری دیدارهای دوستانه در مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا حضور پیدا می کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در گروه E مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با تیم‌های بحرین، قطر و اندونزی همگروه است، روز 11 شهریورماه 1390 نخستین دیدار خود در این مرحله از مسابقات را برابر تیم اندونزی برگزار می کند.