كوچك زاده : روش هاشمي در دوران رياست جمهوري موجب گسترش شكاف طبقاتي شد // نخستين بار حكومت را به كساني بدهيم كه امام را به عنوان الگوي خودشان قبول دارند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" مهدي كوچك زاده نماينده تهران در همايشي در دانشگاه آزاد اسلامي كاشان در جمع دانشجويان اين دانشگاه گفت : اگر كسي با آمدن آقاي هاشمي به عرصه انتاخابات، از كانديدا شدن كنار بكشند،از ارزشي بودن مي افتد.

وي افزود: آقاي هاشمي از جمله كساني است كه زحمات زيادي براي انقلاب كشيده و آثار بسيار مفيدي از خود باقي گذاشته است اما امروز ملت ما تشنه عدالت است و اين گسترش فاصله بين طبقات مختلف اجتماع ، حاصل بخشي از بي توجهي هاي آقاي هاشمي در دوران دولت سازندگي است؛ نه به خاطر اين كه وي عدالت را قبول ندارد بلكه باور آقاي هاشمي براي دستيابي به عدالت و يك جامعه مرفه و روشي كه قبول دارد، نتيجه اش اين شد كه داريم مي بينيم.

كوچك زاده تصريح كرد : هيچ كس حق تحقير آقاي هاشمي را ندارد چون او انسان مستقلي است اما مانند من فكر نمي كند. او آدم واقعا سياست مداري است و شايد از نظر زيركي و ذكاوت كسي را مانند او نداشته باشيم.

وي با اشاره به اين مطلب كه كانديداهاي ارزشي بايد ديدگاه هاي خود را در مقابل هشت سال دولت سازندگي و هشت سال دولت اصلاحات عرضه كنند گفت : خدا كند با همت دانشجويان و دلسوزان جامعه، نخستين بار حكومت را به دست كساني بدهيم كه امام را به عنوان الگوي خودشان قبول دارند .

نماينده تهران كه در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد كاشان سخن مي گفت ، افزود : مسائلي همچون فقر، فحشا و فساد مالي حاصل زياده طلبي و رانت خواري كساني است كه در حكومت دستي دارند.

وي خاطر نشان كرد : ما در دو دولت هشت ساله گذشته دو ذائقه را امتحان كرديم، پس يك بار واقعا آدمي را پيدا كنيم كه مومن و انقلابي و دوستدار مردم و به عبارتي صحيح تر سايه رجايي باشد.