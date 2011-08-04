اولین نماز جمعه شهر آبسرد برگزار می شود

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت برگزاری نماز جمعه اظهار داشت: باید تلاش شود تا این مراسم که برای اولین بار در منطقه آبسرد برگزار می شود، با شکوه خاص و مشارکت مردمی بالایی انجام شود.

امام جمعه شهر آبسرد معرفی می شود

وی به جزئیات مراسم معارفه که قبل از اقامه نماز جمعه در شورای اداری شهرستان دماوند اشاره کرد و افزود: جلسه ای در قالب شورای اداری قبل از برگزاری نماز جمعه تشکیل می شود و پس از سخنرانی های پیش بینی شده و معارفه امام جمعه شهر آبسرد، مسئولان وی را تا مصلی اقامه نماز جمعه مشایعت می کنند.

این مسئول گفت: در محل مصلی نمازجمعه نیز پس از سخنرانی حجت الاسلام یاسینی مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، معارفه مردمی امام جمعه آبسرد انجام خواهد شد و سپس اولین نماز عبادی سیاسی جمعه در این شهر اقامه خواهد شد.