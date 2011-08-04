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۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

اولین نماز جمعه شهر آبسرد برگزار می شود

اولین نماز جمعه شهر آبسرد برگزار می شود

دماوند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند از برگزاری اولین نمازجمعه شهر آبسرد و حومه همزمان با اولین نمازجمعه ماه مبارک رمضان خبر داد.

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت برگزاری نماز جمعه اظهار داشت: باید تلاش شود تا این مراسم که برای اولین بار در منطقه آبسرد برگزار می شود، با شکوه خاص و مشارکت مردمی بالایی انجام شود.

امام جمعه شهر آبسرد معرفی می شود

وی به جزئیات مراسم معارفه که قبل از اقامه نماز جمعه در شورای اداری شهرستان دماوند اشاره کرد و افزود: جلسه ای در قالب شورای اداری قبل از برگزاری نماز جمعه تشکیل می شود و پس از سخنرانی های پیش بینی شده و معارفه امام جمعه شهر آبسرد، مسئولان وی را تا مصلی اقامه نماز جمعه مشایعت می کنند.

این مسئول گفت: در محل مصلی نمازجمعه نیز پس از سخنرانی حجت الاسلام یاسینی مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، معارفه مردمی امام جمعه آبسرد انجام خواهد شد و سپس اولین نماز عبادی سیاسی جمعه در این شهر اقامه خواهد شد.

کد مطلب 1375577

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