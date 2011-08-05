محمدرضا اخلاق‎پسند که با وجود معرفی شدن به فدراسیون جهانی تنیس روی میز قصد ندارد در رقابت‎های پروتور جهانی چین شرکت کند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به خاطر شرایط موجود و نارضایتی‎های که داشتیم دوره موفقی را طی نکردم. تنیس روی میز رشته‎ای است که در آن به احساس، تمرکز و روحیه بالا نیاز است اما با این شرایط ما بازیکنان فاقد این ویژگی‎ها هستیم.

وی تصریح کرد: شرایط به گونه‎ای است که تحمل اردوها را نداریم. حرف‎ها و حرکات ناشایستی که می‎بینیم واقعا غیرقابل تحمل شده‎اند. خیلی تحمل کردیم اما بالاخره پس از یک سال و نیم تصمیم گرفتیم که تا شرایط اینگونه است نه تمرین کنیم و نه بازی؛ روی حرف و تصمیم‌مان هم ایستاده‎ایم.

ملی‎پوش تنیس روی میز ایران با یادآوری اینکه بازیکنان تیم ملی همیشه شاد و یکدل در کنار هم تمرین و بازی می‎کردند، خاطرنشان کرد: اما طی حدود دو سال گذشته سیاست‎های به کار رفته از سوی مسئولان باعث شد همان بازیکنان امروز رو در روی هم قرار گرفته‎اند. شاید اگر راهی وجود داشت اینقدر روی تصمیم خود اصرار نمی‎کردیم. من عاشق تنیس روی میزم اما این شرایط از تصمیمم کوتاه نمی‎آیم.

وی با بیان اینکه رئیس ما ظاهرسازی می‌کند، گفت: او در رسانه یک حرف می‌زند اما پشت سرکارهای دیگر انجام می‌دهد. اصلا نمی‌دانم وقتی نمی‌خواهیم با این مدیر کار کنیم چه اصراری به ماندنش است. او همه چهره‎های پینگ‎پنگی را خراب می‌کند.

محمدرضا اخلاق‎پسند ضمن بیان اینکه هیچ یک از هشت بازیکن تیم ملی تا زمان مطلوب شدن شرایط در هیچ مسابقه‌ای شرکت نمی‎کنیم در مورد سقوط خود در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز گفت: شاید بگوئید چون در این مدت در هیچ رویدادی شرکت نداشتیم سقوط داشته‎ایم اما مهم نیست. شرکت متوالی در رقابت‎ها و داشتن رنکینگ بالا مهم است اما من که حاضر نیستم به قیمت از دست دادن شرف، انسانیت و ارزش‎ها این کار را انجام دهم.