محمدرضا اخلاقپسند که با وجود معرفی شدن به فدراسیون جهانی تنیس روی میز قصد ندارد در رقابتهای پروتور جهانی چین شرکت کند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به خاطر شرایط موجود و نارضایتیهای که داشتیم دوره موفقی را طی نکردم. تنیس روی میز رشتهای است که در آن به احساس، تمرکز و روحیه بالا نیاز است اما با این شرایط ما بازیکنان فاقد این ویژگیها هستیم.
وی تصریح کرد: شرایط به گونهای است که تحمل اردوها را نداریم. حرفها و حرکات ناشایستی که میبینیم واقعا غیرقابل تحمل شدهاند. خیلی تحمل کردیم اما بالاخره پس از یک سال و نیم تصمیم گرفتیم که تا شرایط اینگونه است نه تمرین کنیم و نه بازی؛ روی حرف و تصمیممان هم ایستادهایم.
ملیپوش تنیس روی میز ایران با یادآوری اینکه بازیکنان تیم ملی همیشه شاد و یکدل در کنار هم تمرین و بازی میکردند، خاطرنشان کرد: اما طی حدود دو سال گذشته سیاستهای به کار رفته از سوی مسئولان باعث شد همان بازیکنان امروز رو در روی هم قرار گرفتهاند. شاید اگر راهی وجود داشت اینقدر روی تصمیم خود اصرار نمیکردیم. من عاشق تنیس روی میزم اما این شرایط از تصمیمم کوتاه نمیآیم.
وی با بیان اینکه رئیس ما ظاهرسازی میکند، گفت: او در رسانه یک حرف میزند اما پشت سرکارهای دیگر انجام میدهد. اصلا نمیدانم وقتی نمیخواهیم با این مدیر کار کنیم چه اصراری به ماندنش است. او همه چهرههای پینگپنگی را خراب میکند.
محمدرضا اخلاقپسند ضمن بیان اینکه هیچ یک از هشت بازیکن تیم ملی تا زمان مطلوب شدن شرایط در هیچ مسابقهای شرکت نمیکنیم در مورد سقوط خود در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز گفت: شاید بگوئید چون در این مدت در هیچ رویدادی شرکت نداشتیم سقوط داشتهایم اما مهم نیست. شرکت متوالی در رقابتها و داشتن رنکینگ بالا مهم است اما من که حاضر نیستم به قیمت از دست دادن شرف، انسانیت و ارزشها این کار را انجام دهم.
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