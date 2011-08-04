هشدار به تمام دیکتاتورهای عرب / آغاز دوران جدید در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی با اشاره به اولین روز محامه مبارک، دیکتاتور مصر در قاهره نوشت : مبارک ضعیف شده است، اما وی افسوس گذشته را نمی خورد، بلکه تهدید می کند.دیکتاتور مصر در اولین روز محاکمه، خود را غیر منطقی نشان داد.

این دادرسی و محاکمه نقطه عطفی را در خاورمیانه رقم خواهد زد. از امروز دیگر هیچ دیکتاتوری در جهان عرب حتی به یک شب زندگی در هتلهای لوکس در یک کشور تبعیدی فکر نمی کند.

"اشپیگل" در ادامه با نگاهی به اولین روز محاکمه مبارک در مصر نوشت : رئیس جمهوری سابق مصر در این جلسه خود را بیگناه دانسته و پس از ایراد اتهاماتش ناگهان از روی تخت بیماری کمی بلند شد و در حالی که انگشت اشاره اش را بالا آورده بود، ژست آن دورانی را گرفت که کلامش در مصر قانون بود و تمام اتهاماتش را رد کرد.

این هفته نامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب نوشت : دادگاه مبارک از صبح چهارشنبه در قاهره آغاز شد. این یک لحظه تاریخی است که هشداری به تمام دیکتاتورهایی است که در همسایگی مصر و در جهان عرب هستند. برای اولین بار است که یک دیکتاتور عربی رو در روی ملتش قرار گرفته و جوابگوی اقداماتی است که علیه آنها انجام داده است.

نویسنده در ادامه تصریح کرد: به این ترتیب در خاورمیانه یک دوران جدید آغاز شده است. کسی که زورگویی کرده است و از مقام خود سوءاستفاده کرده و علیه ملت خود مرتکب جنایت شده است . باید در آینده به جای اینکه فکر نشستن در هتلهای لوکس در یک کشور تبعیدی را در ذهن بپروراند در انتظار نشستن پشت میز محاکمه باشد.

در ادامه این مطلب آمده است : این قاعده قدیمی که یک دیکتاتور زورگو یا مانند بن علی توسط یکی از حاکمان مستبد دیگر به کشورش دعوت و یا برکنار می شود یا بدون مقدمه و رسیدگی به اتهاماتش اعدام می شود دیگر تغییر کرده است.

اشپیگل در ادامه نوشت : در تمام مصر میلیونها نفر از مردم این کشور این موضوع را دنبال می کنند که چگونه دیکتاتور سابق کشورشان به مرگ هموطنانشان متهم شده و به اعمالش رسیدگی می شود.

این نشریه در ادامه به توضیح جو حاکم و صورت ظاهری اولین جلسه محاکمه مبارک پرداخته و نوشت : دیکتاتور مصر که حدود سی سال با دستانی آهنین بر کشورش حکومت می کرد، حالا در یک قفس آهنی و روی یک تخت بیمار به پای میز محاکمه کشیده شد. هزاران مصری در این روز به شادمانی پرداختند.

حسنی مبارک در این دادگاه مانند هر متهم دیگری در حضور قاضی قرار گرفت. تصویر یک مبارک ضعیف و عصبی مطمئنا طلسم و جادویی را که وی در طول سالها حکومت سراسر وحشت و ترس و خفقانش روی مردم کشورش پیاده کرده بود شکست و از بین برد.

اشپیگل در پایان این مطلب نوشت : مردم مصر امیدوارند که کشورشان بالاخره به آینده و مسائل ضروری اش بپردازد و به ویژه بر وضعیت بد اقتصادی اش غلبه کند. تا زمانی که میلیونها مصری در فقر زندگی می کنند از دید انقلابیون مصری موفقیتی به دست نیامده است.