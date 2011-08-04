پروانه ساختمانی در فرون آباد کمتر از 10 روز صادر می شود

علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایمنی در ساخت و سازهای شهری و مقاومت ساختمانها در برابر هرگونه خطرات احتمالی از مهمترین مسائل در حوزه شهرسازی و معماری و ایمنی ساختمانهاست.

وی گفت: تمام تلاش زیرمجموعه شهرداری فرون آباد به خصوص حوزه شهرسازی و معماری، تکریم ارباب رجوع و تسریع در روند خدمترسانی به شهروندان است.

این مسئول ادامه داد: در صورتی که پرونده ساختمانی با مشکل خاصی روبرو نشود، در مدت کمتر از 10 روز پروانه ساخت ساختمان در شهرداری فرون آباد صادر خواهد شد.

وی بیان کرد: مدارک لازم برای تشکیل پرونده و مراحل صدور پروانه ساخت کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت، کپی اسناد ملک یا املاک و درخواست کتبی است.

بندعلیان افزود: همچنین مراحل صدور پروانه ساختمان شامل تشکیل پرونده، بازدید از محل(ملک)، دستور تهیه نقشه ساختمان، تأیید نقشه، بیمه ساختمان، عوارض ساختمان و صدور پروانه است.