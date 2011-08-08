تولید قیرآب دوستدار طبیعت برای زیرسازی جاده ها

دکتر پرویز احمدی اول، مدیرعامل مرکز تخصصی تجاری سازی تحقیقات شیمیایی جهاد دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: "امولسیفایر قیر" یا "قیرآب" به گونه ای تولید شده است که حاوی 50 درصد قیر و 50 درصد آب به صورت مخلوط است.



وی با بیان اینکه در گذشته برای تهیه امولسیفایر قیر از حلالهای شیمیایی استفاده می شد، اظهار داشت: با اعمال این ماده به سطح جاده ها بخشی از حلالهای شیمیایی آن به داخل زمین و سفره های آب زیرزمینی نفوذ می کرد که این امر ضمن آلوده کردن محیط باعث آلودگی هوا نیز می شده است.

احمدی با اشاره به اجرای پروژه ای در این زمینه خاطر نشان کرد: محققان این واحد تحقیقاتی امولسیفایر مناسب و دوستدار طبیعت را با قابلیت استفاده در زیرسازی جاده ها تهیه کردند.



مدیرعامل مرکز تخصصی تجاری سازی تحقیقات شیمیایی جهاد دانشگاهی به نحوه اجرای این پروژه اشاره کرد و ادامه داد: قیر با آب ترکیب نمی شود از این رو برای ایجاد پایداری و معلق نگهداشتن مولکولهای قیر در آب نیاز به ماده واسطه ای است که با احاطه کردن مولکولهای قیر و همبار کردن آنها، از به هم چسبیدن مولکولها جلوگیری کند.



وی اضافه کرد: امولسیفایر ماده ای است که مولکول آن از دو قسمت آبدوست و چربی دوست تشکیل شده است. قسمت چربی دوست آن به قیر و قسمت آبدوست آن به مولکولهای آب می چسبد و با ایجاد سپر از چسبیدن مولکولهای قیر به یکدیگر جلوگیری می کند.



عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی تهران به کاربردهای امولسیفایر قیر اشاره کرد و اظهار داشت: امولسیفایر قیر به صورت محلول و در سطح جاده برای زیر سازی استفاده می شود و سپس پوشش نهایی که همان آسفالت است بر روی آن اعمال می شود.



وی ممزوج شدن راحت آب با قیر در این طرح، استفاده از حلالهایی که مصارف دیگری در صنایع مختلف دارند به جای استفاده در قیر و عدم آلودگی محیط زیست را از جمله مزایای استفاده از آب به جای قیر ذکر کرد.



احمدی اول، با بیان اینکه تولید آزمایشگاهی امولسیفایرهای قیر به پایان رسیده است، گفت: در حال حاضر در مرحله تولید نیمه صنعتی و آماده تحویل دو محموله 2 تنی به دو شرکت راهسازی اصفهان و یزد هستیم.



این محقق نیاز کل کشور به این مواد را 200 تن در سال دانست و افزود: اعمال این ماده در سطح جاده ها کاهش هزینه ها را به همراه دارد به گونه ای که برای زیرسازی جاده ای به طول 100 کیلومتر و عرض 20 متر می‌توان حدود 180 میلیون تومان صرفه جویی اقتصادی کرد.