آتش سوزی تا عصر امروز مهار می شود/ آتش به چاههای نفت نمی رسد

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: آتش سوزی در مناطق شمال و جنوب شهرستان پلدختر از صبح دیروز آغاز شده که همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اعزام اکیپ های برای امداد از مرکز استان، عنوان کرد: اکیپ های ستاد حوادث نیز از شهرستانهای مختلف کوهدشت، خرم آباد و پلدختر برای مهار آتش بسیج شده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به حضور عوامل مختلف برای مهار آتش در پلدختر، یادآور شد: امید می رود آتش سوزی ایجاد شده حداکثر تا عصر امروز مهار شود.

شریعت نژاد از اعزام بالگرد امداد به منطقه خبر داد و بیان داشت: با توجه به فاصله محل آتش سوزی تا خطوط انتقال آتش به چاههای نفت نخواهد رسید و به زودی مهار می شود.

بنابر این گزارش از آتش سوزی مراتع و جنگلهای شهرستان پلدختر نزدیک به 30 ساعت می گذرد ولی همچنان عملیات مهار آتش موفقیت آمیز نبوده است.

این در حالیست که بعد از گذشت 24 ساعت از آغاز آتش سوزی بالاخره پیش از ظهر امروز - پنج شنبه - بالگرد امداد وارد منطقه شد تا عملیات مهار آتش تسریع شود.

پیش از این فرماندار شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که تاکنون نزدیک به 500 هکتار از جنگلها و مراتع شهرستان پلدختر در آتش سوخته است.

فریدون رشیدی ادامه داد: آتش سوزی مراتع و جنگلهای شمالی پلدختر از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه (دیروز) به وقوع پیوست که در این آتش سوزی که همچنان ادامه دارد تا کنون 300 هکتار از جنگل انبوه در دامنه و ارتفاعات "مله کوه خرسدر" پلدختر در آتش سوخت.

وی گفت: این آتش سوزی که تاکنون 25 ساعت ادامه داشته است در شهرستان پلدختر بی سابقه بوده است و آتش سوزی در این منطقه به سرعت در حال پیش روی است و به بخش "رومشگان" از توابع شهرستان کوهدشت نیز سرایت کرده است.

فرماندار شهرستان پلدختر به آتش سوزی منطقه جنوبی این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: آتش سوزی در "کوه تنام" حد فاصل روستای "پاعلم" و "دره خزینه" ظهر سه شنبه رخ داد که با تلاش ماموران منابع طبیعی شهرستان ظهر چهارشنبه مهار شد.

وی افزود: در این آتش سوزی که همچنان ادامه دارد تاکنون 200 هکتار از جنگل و مرتع این منطقه طمعه حریق شد و در آتش سوخت.

رشیدی همچنین گفته بود که در صورت ادامه آتش سوزی امکان ایجاد خطر برای چاههای نفت "سرکان مالکوه" در منطقه شمال پلدختر در روستای "خرسدر" محتمل است.