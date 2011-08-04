"مشروطه" به عنوان یک جریان مهم تاریخی نیاز به واکاوی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: برای پند گرفتن بهینه از حوادث تاریخی، تجارب گذشته برای به کارگیری موثر در آینده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بر تلاش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای حفظ و صیانت از تاریخ آموزنده و سرشار از نکته و عبرت کشور تاکید کرد و گفت: محققان، علما و تاریخ شناسان در این راه باید سازمان را همراهی کنند.

محمدی با اشاره به همزمانی سالروز مشروطیت با برگزاری جشن ثبت جهانی بازار تبریز، گفت: نقش بازار تبریز در انقلاب مشروطیت غیرقابل انکار است.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان، افزود: در جریان انقلاب مشروطیت بازاریان به عنوان گروه پیشرو و متمرکزی از مردم، ‌روشنفکران و روحانیت را در پیشبرد اهداف مشروطه یاری کردند.

محمدی جنبش مشروطه را یکی از مهم‌ترین حوادث تاریخ معاصر دانست و گفت: مشروطه نه تنها بی‌تاثیر از حوادثی که در اطراف ایران رخ داد، نبود بلکه تاثیرات زیادی را در کشورهای همجوار خود گذاشت.

وی با اشاره به نامگذاری روز مشروطه به نام روز آذربایجان، گفت: حماسه مشروطه به اندازه‌ای در تاریخ ایران و آذربایجان موثر و ارزشمند است که با وجود ظرفیت‌های متعدد و نقش غیرقابل انکار آذربایجان در تمام برهه‌های تاثیرگذار کشور برای نام آذربایجان شرقی روز صدور فرمان مشروطه انتخاب شده است.

تراب محمدی افزود: مشروطه مهم‌ترین و شایسته‌ترین رویداد سیاسی و اجتماعی است که اگر نام آذربایجان در آن نادیده گرفته شده یا کمرنگ شود، تمام موجودیت حماسه مشروطه با چالش مواجه می‌شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، تاکید کرد: به دور از انصاف است که در نقش کلیدی آذربایجان تشکیک شود که در حقیقت برای مشروطه بدون آذربایجان و تبریز آینده‌ای متصور نبود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: روحانیت هم از لحاظ نظری و هم از جنبه عملی در رهبری انقلاب نقشی غیر قابل انکار ایفا کرد و مردم نیز به رهبری عالمان، دستگاه استبداد را ناگزیر به پذیرش خواسته‌های خود کردند.

وی بیان کرد: بازگویی زوایای پنهان تاریخ برای نسل جوان و نگاهی نو به گذشته و آنچه در کشور رخ داد، می‌تواند در زنده داشتن اهداف چنین اقداماتی موثر باشد.

گفتنی است، خانه مشروطه در تبریز که به موزه مشروطه اختصاص یافته است برای معرفی بهتر روز مشروطه 14 مرداد همزمان با سالروز صدور فرمان مشروطیت آماده بازدید علاقه مندان است.