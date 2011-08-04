967 هیئت مذهبی در خراسان جنوبی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباسی مقدم پیش از ظهر پنج شنبه در گردهمایی مسئولان هیئتهای مذهبی استان اظهارداشت: هیئت های مذهبی استان در قالب 12 شورای شهرستان در سراسر استان فعالیت می کنند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی خراسان جنوبی با بیان اینکه 273 هیئت مذهبی استان در بیرجند فعال هستند، ادامه داد: از مجموع هیئت های مذهبی استان 914 هیئت مربوط به آقایان، 31 هیئت مربوط به بانوان و 22 هیئت نیز دانش آموزی است.
عباسی مقدم هیئتهای مذهبی را یکی از ریشه دارترین و عمیق ترین نهادهای مذهبی دانست و بیان داشت: در طول تاریخ پرچم هیئتهای مذهبی برای نشر توحید و پاسداری از حریم ولایت وامامت به اهتزاز در آمده است.
وی تصریح کرد: هیئتهای مذهبی در تمام طول سال چه در مراسم عزاداری و چه در مراسم مذهبی و در جلساتی که برای هیئت برگزار می شود حضور چشمگیری دارند.
عباسی مقدم فرهنگسازی در راستای معارف اهل بیت (ع)، تبیین مثنوی عاشورا و قیام امام حسین (ع) و مباحث قرآنی را از مهم ترین علل تشکیل شوراهای استان دانست.
وی تصریح کرد: 90 درصد اقشار مذهبی کشور ما به نوعی عضو هیئتهای مذهبی هستند که این افراد چه با حضور مادی و چه معنوی خود از هیئتها حمایت می کنند.
وی افتخار هیئتهای مذهبی را عدم وابستگی به دولتها در طول تاریخ عنوان کرد و گفت: هیئتهای مذهبی همیشه در مسیر ولایت بودند و هم اکنون نیز زیر نظر مستقیم رهبری کار می کنند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی خراسان جنوبی به اهم فعالیتهای این شورا اشاره کرد و افزود: جلسات این شورا در سطح شهرستان هر 15 روز یک بار، در استان هر یک ماه یک بار و در کشور هر سه ماه یک بار برگزار می شود.
عباسی مقدم ادامه داد: در این جلسات اولویتهای فرهنگی و آسیبهای مطرح را برنامهریزی میکنیم که این اولویتها بر اساس منویات رهبری تعیین میشود علاوه بر این صدور مجوز برای فعالیت هیئتها و برنامهریزی برای برگزاری مراسمات عزاداری مختلف از دیگر کارهای صورت گرفته در جلسات این شوراها است.
وی بیان کرد: حضور فعال در مناسبتهای مختلف و راهپیماییها، سرکشی از هیئتهای مختلف برای ارزیابی و تعیین هیئت محوری و بررسی آسیبها و انحرافات هیئتهای مذهبی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این شوراها است.
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