شرایط پذیرش بدون کنکور دانشجوی فوق لیسانس در یک دانشگاه شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان ورود بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران علاوه بر اینکه باید حداکثر تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 90 - 89 فارغ التحصیل شوند، لازم است جزو 10 درصد برتر دانشجویان هم ورودی و هم رشته خود در دوره کارشناسی بوده و مقطع کارشناسی را حداکثر در 8 نیمسال تحصیلی طی کرده باشند.

همچنین رشته تحصیلی داوطلب ورود بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران باید با رشته مورد درخواست وی همخوانی کامل داشته باشد و صرفاً امکان انتخاب یک رشته و گرایش از 39 رشته ای که دانشجوی کارشناسی ارشد بدون کنکور در آنها پذیرش می شود وجود دارد.

39 رشته گرایشی که دانشگاه مازندران در آنها دانشجوی فوق لیسانس بدون کنکور می پذیرد

زبان و ادبیات فارسی حقوق جزا و جرم شناسی علوم اجتماعی- جامعه شناسی حقوق عمومی علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی علوم سیاسی علوم تربیتی- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی آموزش زبان انگلیسی تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث، تربیت بدنی و علوم ورزشی- بیومکانیک ورزشی الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی فیزیک گرایش اتمی و مولکولی علوم اجتماعی- مطالعات جوانان فیزیک گرایش نجوم پژوهش علوم اجتماعی فیزیک گرایش حالت جامد جغرافیا- برنامه ریزی شهری فیزیک گرایش ذرات بنیادی زبان و ادبیات عرب فیزیک گرایش هسته ای علوم اقتصادی فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی مدیریت بازرگانی زیست شناسی گرایش علوم گیاهی مدیریت صنعتی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی حسابداری ریاضی محض گرایش جبر شیمی گرایش تجزیه ریاضی محض گرایش آنالیز شیمی گرایش معدنی ریاضی محض گرایش هندسه شیمی گرایش آلی ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی شیمی گرایش شیمی فیزیک آمار ریاضی حقوق خصوصی

داوطلبان باید مدارک لازم جهت اعلام درخواست ورود بدون کنکور به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران را تا 25 مرداد ماه 90 به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران ارسال کنند.

دانشگاه مازندران در شهرستان بابلسر قرار دارد و مدیریت تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در محل سازمان مرکزی دانشگاه مازندران واقع شده است.

داوطلبان علاوه بر ارائه تصویر کارت ملی، تصویر تمام صفحات شناسنامه و یک قطعه عکس 4 * 3 باید فرم تکمیل شده درخواست متقاضیان پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد و معرفی نامه از معاون آموزشی دانشگاه جهت استفاده از تسهیلات آئین نامه استعدادهای درخشان به انضمام یک نسخه ریز نمرات تأیید شده دوره کارشناسی را برای مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران ارسال کنند.