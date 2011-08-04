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۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

اختصاصی مهر/

تاکید آیات مهدوی کنی و یزدی بر وحدت اصولگرایان

تاکید آیات مهدوی کنی و یزدی بر وحدت اصولگرایان

حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی در نخستین جلسه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان بر ضرورت تلاش برای شرکت همه اصولگرایان در انتخابات مجلس آینده تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به دعوت حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه سیزدهم مردادماه 90 تشکیل شد.

در این جلسه حضرت آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی با بیان مبانی اسلامی و انقلابی وحدت اصولگرایان و دستاوردهای مثبت وحدت نیروهای مومن و انقلابی در طول تاریخ انقلاب اسلامی و لزوم عبرت آموزی از تفرقه در نهضتهایی مانند مشروطیت از تشکیل این جلسه اظهار خرسندی کردند .

همچنین حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی  بر ضرورت تلاش برای شرکت همه اصولگرایان تاکید و اظهار امیدواری نمودند که اصولگرایان با وحدت هر چه کاملتر زمینه را برای مشارکت گسترده ملت شریف ایران در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی فراهم سازند.

کد مطلب 1375629

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