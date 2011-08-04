۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

مسابقات فوتبال جام رمضان برق تبریز آغاز شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مسابقات فوتبال جام رمضان شرکت توزیع نیروی برق تبریز با حضور 20 تیم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: 260 نفر در قالب 20 تیم در این مسابقات شرکت دارند که به صورت چهار گروه پنج تیمی به رقابت می پردازند.

علی اکبر برقی مقدم در ادامه با اشاره به نقش ورزش در افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان تصریح کرد: هدف از برگزاری این مسابقات در ماه مبارک رمضان، در کنار خودسازی معنوی، ارتقا سلامت جسمانی کارکنان و افزایش روحیه همدلی است.

گفتنی است این مسابقات در محل زمین چمن مدیریت توزیع برق شهرستان تبریز برگزار می شود که هشت تیم از بین 20 تیم شرکت کننده پس از انجام مسابقات مقدماتی به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد و در دو گروه چهار تیمی رقابت را برای کسب عنوان قهرمانی ادامه خواهند داد.

کد مطلب 1375630

