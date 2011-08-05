حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه مسئولان فدراسیون ورزشهای دانشگاهی بعد از انصراف پیمان اکبری، حضور در راس تیم والیبال دانشجویان را به وی پیشنهاد دادند، اظهارداشت: البته خیلیها اعتقاد داشتند حضور دراین تیم برای من خوب نیست و به همین دلیل سعی در منصرف کردن من داشتند.
وی ادامه داد: آنها میگفتند چون تیم والیبال دانشجویان کامل نیست و تمرینات خوبی هم انجام نداده است نمیتواند در رقابتهای یونیورسیاد دانشجویان جهان نتیجه بگیرد و این موضوع برای من مربی هم بد میشود. آنها درست میگفتند اما در نهایت خود را متقاعد کردم که سرمربیگری این تیم را قبول کنم.
سرمربی تیم والیبال دانشجویان در پاسخ به این سوال که "استدلالها برای نتیجه نگرفتن تیم والیبال دانشجویان چه بود و بر چه اساسی شما با وجود مخالفتهای صورت گرفته هدایت این تیم را پذیرفتید؟"، خاطرنشان کرد: به هر حال سطح مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان خیلی بالاست و نتیجهگیری در این رقابتها آمادگی بالایی را میطلبد در حالیکه بازیکنان تیم ایران اصلا هماهنگ نیستند.
معدنی افزود: این موضوع برایم روشن و واضح بود اما از طرفی تیمهای والیبال دانشجویان ایران که در ادوار گذشته رقابتهای جهانی یونیورسیاد شرکت کرده بودند نتیجه خاصی نگرفته بودند که به واسطه آنه انتظارات از این تیم بالا باشد. به همین دلیل پیشنهاد سرمربیگری تیم والیبال دانشجویان را پذیرفتم. انتظارات از این تیم زیاد نیست.
وی تاکید کرد: با همه اینها برای کسب نتیجه بی هدف و بی برنامه نیستیم. ویژگی من این است که در هر گروهی که هستم از صد در صد انرژی و تواناییهای خود و همکارانم برای نتیجه گرفتن استفاده میکنم. هر چند که بخشی از نتایج به اتفاقاتی که در جریان بازیها رخ میدهد، بسستگی دارد.
معدنی آسیبدیدگی ناگهانی یاشارشاهینی، لیبرو تیم والیبال دانشجویان را یکی از مشکلات این تیم عنوان کرد وگفت: به گفته پزشک این بازیکن دو هفته باید استراحت مطلق داشته باشد. با این شرایط و با توجه به اینکه مدتها پیش فهرست اولیه تیم اعلام شده بود شاید ناچار شویم با یک لیبرو به چین برویم و در جریان بازیها از یک قدرتی زن به عنوان لیبرو استفاده کنیم.
سرمربی تیم والیبال دانشجویان ایران در مورد حریفان این تیم در رقابتهای جهانی یونیورسیاد گفت: روسیه، ژاپن، اوکراین، آفریقای جنوبی و عمان حریفان ایران در مرحله مقدماتی این رقابتها هستند. نمیگویم همه حریفانمان سخت هستند اما به هر حال برخی از آنها در حد مدعیاند.
حسین معدنی اظهارداشت: روی پیشینه تیمها خیلی حساب نمیکنم اما به هر حال روسیه همیشه تیمهای خوبی را راهی این رقابتها کرده است. ژاپنیها دو سه ماه اردوی مفید داشتهاند و اوکراین هم که والیبال خوبی دارد. آفریقای جنوبی و اوکراین حریفان سادهای برای ما هستند که خوشبختانه دیدار اول را برابر عمان برگزار میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان 21 مردادماه تا اول شهریورماه در "شنژن" چین برگزار میشود.
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