67 مسجد در خراسان‌ جنوبی ساخته می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمد طاهر گرایلی ظهر پنج شنبه در نشست خبری گفت: اداره کل اوقاف درصدد توسعه و پیشرفت بقاع در سطح استان است تا بنابه فرموده مقام معظم رهبری به تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی عمل کند.

وی با بیان اینکه مردم به دنبال آرامش به عنوان عنصر اساسی زندگی هستند، افزود: بقاع به نوعی تأمین ‌کننده آرامش و آسایش زندگی انسان‌ها است چرا که با توجه به وضعیت زندگی و جوامع امروزی باید به ایجاد برنامه‌ های فرهنگی و دینی پرداخته شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌ جنوبی با اشاره به طرح جامع امامزادگان استان، بیان کرد: اداره اوقاف و امور خیریه برای بقاع متبرکه و شاخص، برنامه ‌هایی تدارک دیده تا ضمن معرفی این مکان‌ها به نیازهای مردم پاسخ دهد.

حجت‌ الاسلام گرایلی پیرامون برنامه‌های ماه مبارک رمضان عنوان کرد: احکام زائران، برگزاری نمایشگاه و فعالیت‌های قرآنی و اعزام روحانی به هر بقعه با توجه به وضعیت اماکن از عمده‌ترین این برنامه ‌های است.

وی باتأکید بر تعامل خوب مسئولان با اوقاف و امور خیریه استان گفت: در حال حاضر سعی می‌شود تا با کمک خیران و جوانان استان چترهایی برای بقاع متبرکه در نظر گرفته شود تا ضمن پوشش دادن فضای بقعه، آرامش و نشاط را به زائران هدیه کنیم.

گرایلی همچنین از ثبت نام سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم خبر داد و بیان داشت: این دوره از مسابقات در رشته های مفاهیم، حفظ ، قرائت و ترتیل برگزار می شود.