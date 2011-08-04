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۱۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

فرمانده سپاه ناحیه ورامین معرفی شد

فرمانده سپاه ناحیه ورامین معرفی شد

ورامین - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه ورامین معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور سردار بهرام حسینی مطلق فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع)، محسن منصوری فرماندار شهرستان ورامین و دیگر مسئولان این منطقه، سرهنگ مجید پورچی به عنوان فرمانده جدید سپاه ورامین معرفی شد.

دراین مراسم سرهنگ محمد اسلامخواه فرمانده سابق سپاه ورامین گزارشی از عملکرد دوساله حوزه شهرستان ورامین ارائه کرد و تلاشهای انجام شده را مرهون همکاری بسیجیان و مسئولان شهرستان دانست و دوران خدمت خود در شهرستان ورامین را افتخار اعلام کرد.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین نیز طی سخنانی سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و انتظامی را از افتخارات ملت و کشور دانست و با اشاره به فداکاریهای دوران دفاع مقدس، از خدمات سرهنگ اسلامخواه در دوران مسئولیت تقدیر و به سرهنگ مجید پورچی فرمانده جدید خیر مقدم گفت.

سردار حسینی فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) نیز در این مراسم با اشاره به نقش آفرینی مردم و بسیجیان در عرصه های مختلف در راستای خنثی سازی توطئه ها، بر لزوم هوشیاری جامعه در سایر زمینه های فرهنگی و سیاسی تأکید کرد.

محسن منصوری فرماندار ورامین نیز در سخنانی از فعالیتهای سرهنگ اسلامخواه که در سنگر جدید سپاه امام حسن مجتبی(ع) به خدمت ادامه خواهد داد، قدردانی کرد.

کد مطلب 1375648

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