به گزارش خبرنگار مهر، نرمافزار آموزشی قرآن روشی نوین را در بحث آموزش روخوانی و روانخوانی قرآنکریم به کودکان آموزش میدهد.
در این نرمافزار کودکان میتوانند جزء 30 قرآنکریم را همراه با شعر حفظ کنند وهمچنین کودکان میتوانند با دیدن این نرمافزار با نحوه وضو گرفتن و خواندن نماز آشنا شوند.
40 بازی، سرگرمی و نمایش فیلم با موضوعات قرآنی از دیگر بخشهای این نرمافزار است.
همچنین نورپردازی اسماء حسنی با لیزر برای اولینبار در نمایشگاه قرآن، همزمان با لحاظات ملکوتی اذان مغرب اجرا میشود.
نورپردازی اسماء حسنی و سورههای قرآنکریم که به وسیله لیزر و میان مه مصنوعی تولید شده اجرا میشود، در نمازخانه شبستان مصلای امام خمینی(ره) قابل رویت است.
بازدیدکنندگان میتوانند همه روزه برای بازدید از این نمایش و اقامه نماز جماعت به نمازخانه شبستان مراجعه کنند.
نمازخانه شبستان از ورودیهای 18 و 19 قابل دسترسی است.
قم - خبرگزاری مهر: نخستین نرمافزار آموزشی قرآن با شعر برای کودکان در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نرمافزار آموزشی قرآن روشی نوین را در بحث آموزش روخوانی و روانخوانی قرآنکریم به کودکان آموزش میدهد.
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