انجمن حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان زاهدان افتتاح شد

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این انجمن پس از اینکه در اسفند ماه سال گذشته با برگزاری انتخابات تشکیل شد کار خود را به صورت رسمی از امروز آغاز کرده است.

وی گفت: پیگیری در زمینه استیفای حقوق مصرف کنندگان مهمترین هدف از راه اندازی این انجمن است.

وی افزود: از دیگر اهداف مهم این انجمن ایجاد بستر مناسب برای اجرای سیاست‌ ها، ‌برنامه ‌ها و مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان است.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان زاهدان بیان داشت: امروزه در برخی کشورهای جهان وظیفه اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عهده سازمان ها و انجمن‌ های مردم نهاد است و کار دولت نیز قانون ‌گذاری و اعمال قانون است که از این طریق به این فرآیند کمک می کند.

وی گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان زاهدان در خیابان میرزای شیرازی واقع شده و آمادگی کامل برای عضوگیری دارد.

وی افزود: تاکنون چهار انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در زاهدان، زابل، زهک و ایرانشهر دایر شده که تا پایان سال در تمام شهرستان‌ های استان نیز راه اندازی می شود.