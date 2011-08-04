انجمن حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان زاهدان افتتاح شد

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این انجمن پس از اینکه در اسفند ماه سال گذشته با برگزاری انتخابات تشکیل شد کار خود را به صورت رسمی از امروز آغاز کرده است.
وی گفت: پیگیری در زمینه استیفای حقوق مصرف کنندگان مهمترین هدف از راه اندازی این انجمن است.
وی افزود: از دیگر اهداف مهم این انجمن ایجاد بستر مناسب برای اجرای سیاست ها، برنامه ها و مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان است.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان زاهدان بیان داشت: امروزه در برخی کشورهای جهان وظیفه اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عهده سازمان ها و انجمن های مردم نهاد است و کار دولت نیز قانون گذاری و اعمال قانون است که از این طریق به این فرآیند کمک می کند.
وی گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان زاهدان در خیابان میرزای شیرازی واقع شده و آمادگی کامل برای عضوگیری دارد.
وی افزود: تاکنون چهار انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در زاهدان، زابل، زهک و ایرانشهر دایر شده که تا پایان سال در تمام شهرستان های استان نیز راه اندازی می شود.
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