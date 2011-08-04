دانشگاه سیستان و بلوچستان 250 دانشجوی دکترا پذیرش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اکبری در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مصوبات امسال شورای عالی فرهنگی افزایش پذیرش دانشجوی دکتری به دوبرابر بود که ما توانستیم آن را به دو و نیم برابر افزایش دهیم.
وی افزود: پردیس شماره دو بین المللی دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان در شرف تاسیس است که در تلاشیم از مهر ماه 90، 1800 دانشجوی ارشد در رشته های مورد نیاز منطقه را پذیرش کنیم.
رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان داشت: پردیس غیرانتفاعی دانشگاه سیستان و بلوچستان در چابهار نیز در مهرماه امسال، 750 دانشجوی کارشناسی ارشد در 19 رشته تحصیلی مورد نیاز منطقه و کشور پذیرش می کند.
وی گفت: با توجه به اینکه در این دانشگاه چهار پژوهشکده و سه مرکز پژوهشی مشغول فعالیتهای تحقیقاتی هستند با تاسیس پژوهشگاه در این دانشگاه موافقت شده است.
وی افزود: افزایش فضای اداری، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، رفاهی و خوابگاهی یکی از اقدامات مهمی است که با همکاری وزارتخانه و مسئولان استان و دانشگاه سیستان و بلوچستان اجرایی و پیشرفت خوبی داشته به گونه ای که در حال حاضر فضای این دانشگاه حدود 65 هزار متر مربع است.
اکبری اظهار داشت: 50 هزار مترمربع فضای جدید در حال ساخت است که در هفته دولت نیز 60 هزار مترمربع فضای جدید کلنگ زنی خواهد شد.
وی گفت: از جمله فضاهایی که در هفته دولت کلنگ زنی می شود، مسجد امام حسین (ع)، پژوهشکده نانو فناوری، دانشکده الهیات و معارف، دانشکده تربیت بدنی، مجتمع فرهنگی و هنری، دانشکده کارآفرینی و .... است.
وی از افتتاح و بهره برداری تالار ملاصدرا در هفته دولت خبر داد که یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین تالارهاست و با افتتاح آن دانشگاه سیستان و بلوچستان از نظر داشتن فضاهای فرهنگی با اختلاف زیاد در راس دانشگاههای کشور قرار می گیرد.
وی افزود: در بعد IT نیز دانشگاه سیستان و بلوچستان پیشرفت چشمگیری داشته است.
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