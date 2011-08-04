شناورهای صیادی در آبهای دور مسلح می شوند

غلامرضا سندگل در گفتگو با مهر اظهار داشت: از سال 87 شناورهای صیادی استان در هنگام صید در آب های اقیانوس هند با مشکل جهانی حمله دزدان دریایی مواجه شدند که خسارات روحی و مالی به این قشر زحمت کش وارد شده است.

وی گفت: این اداره کل جهت ادامه روند صید ماهی تون و کمک به امنیت شناورها در هنگام حضور و انجام صید در اقیانوس هند و با پیگیری و همکاری دستگاههای زیربط موفق به اخذ مجوز مسلح کردن شناورهای صیادی استان از ستاد کل نیروهای مسلح شده است.

وی افزود: مالکین شناورهای متقاضی در صورت داشتن شرایط پیش بینی شده و دارا بودن تجهیزات مناسب ناوبری و ایمنی با ارائه مدارک لازم به شیلات می توانند از این امکان بهره مند شوند.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان بیان داشت: صیادان پر تلاش استان حدود 80 درصد ماهیان تون کشور را صید می کنند که بخش عمده آن در محدوده آب های دور از ساحل و اقیانوس هند انجام می گیرد.