جنگلهای پلدختر همچنان می سوزند/ بی سابقه ترین آتش سوزی لرستان

علیرضا احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: با حضور بالگرد امداد در سطح منطقه موفق شدیم که بخشی از آتش سوزی جنگلهای شمال پلدختر در "مله کوه" را تا حدودی مهار کنیم.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با استمرار عملیات اطفا حریق در سطح منطقه آتش سوزی جنگلهای شمال پلدختر تا دو ساعت دیگر مهار شود.

سرپرست منابع طبیعی استان لرستان با اشاره به اعزام 200 نفر از نیروهای هلال احمر به منطقه، تصریح کرد: این تعداد نیرو به همراه نیروهای منابع طبیعی و ستاد حوادث بین دو منطقه شمال و جنوب پلدختر تقسیم شده اند تا روند عملیات اطفا حریق در هر دو منطقه پیگیری شود.

احمدوند با اشاره به هلی برد نیروها به همراه تجهیزات به منطقه آتش سوزی در جنوب پلدختر، تصریح کرد: احتمال می رود تا دقایق پایانی عصر امروز آتش سوزی جنگلهای جنوب پلدختر نیز مهار شود.

وی با تاکید بر اینکه هنوز عامل آتش سوزی مشخص نیست، یادآور شد: با این اوصاف مردم باید توجه داشته باشند که یک سهل انگاری در ایجاد یک آتش کوچک موجب دردسر بزرگی برای جنگلها و مراتع استان خواهد شد.

سرپرست منابع طبیعی استان لرستان تصریح کرد: دادگستری استان لرستان با متخلفان در زمینه آتش سوزی منابع ملی به شدت برخورد کرده و می کند.

احمدوند با تاکید بر اینکه هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارات صورت نگرفته است، عنوان کرد: تاکنون 500 هکتار از مراتع و جنگلهای بلوط شهرستان پلدختر در این آتش سوزی از بین رفته اند.

وی یادآور شد: استان لرستان دارای یک میلیون و 200 هزار هکتار جنگل و 810 هزار هکتار مرتع است و یکی از غنی ترین استانها به لحاظ وجود جنگلها و مراتع در زاگرس محسوب می شود.

سرپرست منابع طبیعی استان لرستان با اشاره به آتش سوزی رخ داده در طول 32 ساعت گذشته در پلدختر، تصریح کرد: این آتش سوزی بی سابقه ترین آتش سوزی استان در مراتع و جنگلها بوده است.

بنابر این گزارش آتش سوزی مراتع و جنگلهای شهرستان پلدختر از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه شروع شده که با این اوصاف از آغاز این آتش سوزی بیش از 32 ساعت می گذرد ولی همچنان عملیات مهار آتش موفقیت آمیز نبوده است.

این در حالیست که بعد از گذشت 24 ساعت از آغاز آتش سوزی بالاخره پیش از ظهر امروز - پنج شنبه - بالگرد امداد وارد منطقه شد تا عملیات مهار آتش تسریع شود.

مطابق گزارش خبرنگار مهر در سطح منطقه آتش در حال پیش روی به سمت رومشکان در شهرستان کوهدشت است.