جام فوتسال رمضان در اردبیل آغاز شد

دبیر هیئت فوتبال استان اردبیل عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح این بازیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از بازیها با حضور بیش از 66 تیم در دو سالن حجاب و شهید آسمانی اردبیل برگزار می شود.

مصطفی فیروزی با بیان اینکه در این مسابقات، 34 تیم در رده بزرگسالان، 16 تیم در رده جوانان و 16 تیم در رده نوجوانان به رقابت خواهند پرداخت، افزود: تعداد تیمهای رده پیشکسوتان نیز در روز شنبه هفته آینده مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر تیمها در این دوره از مسابقات در مقایسه با سال های قبل اضافه کرد: تیمهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات نسب به سالهای قبل رشد 20 درصدی داشته است.

دبیر هیئت فوتبال استان یادآور شد: تعداد تیمهای رده بزرگسالان می توانست بیشتر از این تعداد باشد اما کارشناسان هیئت فوتبال تشخیص دادند که بیشتر از 34 تیم در رده بزرگسالان شرکت نکند تا در اجرای مسابقات و اتمام به موقع آن مشکلی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم در نحوه برگزاری مسابقات اشکالی پیش نیاید، ابراز داشت: این مسابقات با تلاش اداره تربیت بدنی و هیئت فوتبال استان برگزار می شود.

فیروزی از قضاوت 25 داور در این مسابقات خبر داد و تصریح کرد: فینال رده های مختلف در هفتم شهریور ماه برگزار خواهد شد و به سه تیم اول هر رده جوایزی اهدا می شود.