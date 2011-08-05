همایون حائری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به گرم و خشک بودن شهر قم در حال حاضر کاهش تعرفه برق قم در چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفته است و تا دو ماه آینده نتیجه آن اعلام خواهد شد.



وی با بیان اینکه میزان رطوبت و درجه حرارت فاکتور اصلی سنجش کاهش تعرفه برق قم است‏، افزود: در حال حاضر شرایط جوی و آب و هوایی قم مورد بررسی قرار گفته است و اطلاعات لازم در خصوص شرایط جوی قم از سازمان هوا‌شناسی دریافت شده تا بر اساس آن میزان کاهش تعرفه برق قم محاسبه شود.



تعیین تعرفه برق قم متناسب با شرایط جوی و آب و هوای آن خواهد بود



مدیر عامل شرکت توانیر کشور با اشاره به اینکه تعیین تعرفه برق متناسب با شرایط جوی و آب و هوایی شهر قم خواهد بود، اضافه کرد: تعرفه جدید برق در قالب پنج جدول تعرفه مناطق عادی و ماه‌های غیر گرم مناطق گرمسیر، ماه‌های گرم مناطق گرمسیر یک، ماه‌های گرم مناطق گرمسیر دو، ماه‌های گرم مناطق گرمسیر سه و ماه‌های گرم مناطق گرمسیر چهار ابلاغ شده است که قم نیز بر اساس درجه حرارت و میزان رطوبت در یکی از این گروه‌ها و بسته‌ها قرار خواهد گرفت.



قم از لحاظ کاهش پیک مصرف برق جزو چند استان بر‌تر کشور است



حائری ابراز داشت: پیک مصرف استان قم نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و همچنین قم از لحاظ کاهش پیک مصرف برق جزو چند استان بر‌تر کشور است.



مدیر عامل شرکت توانیر کشور با اشاره به راه اندازی چندین مولد تولید پراکنده برق در سطح کشور اضافه کرد: در حال حاضر تولید ۱۰۰ مگاوات برق در سطح کشور در استان‌های همچون خوزستان، اصفهان، تهران و آذربایجان بصورت مولد پراکنده واگذار شده است و استان قم نیز برای اولین بار مجهز به این نیروگاه شده است.

