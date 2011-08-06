خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر بانوی کونگ فو کار قزوینی در مسابقات کشوری مدال گرفت.



مسابقات کونگ فوتوآی قهرمانی بانوان کشور با کسب یک نشان برنز برای کاروان اعزامی استان قزوین به پایان رسید.

در این مسابقات که با حضور 28 استان کشور در شهرستان سقز برگزار شد سعیده موسوی نماینده وزن منهای 48 کیلوگرم استان موفق شد به مدال برنز دست یابد و تنها مدال آور استان در این مسابقات لقب گیرد.

همچنین مینا پهلوانزاده نایب رییس هیئت کونگ فوتوآی استان نیز به عنوان داور در این مسابقات حضور داشت.



اسکیت باز نونهال قزوینی قهرمان ایران شد



مهرناز درودی اسکیت باز نونهال قزوینی در دومین مرحله مسابقات لیگ برتر اسکیت نونهالان کشور توانست در ماده 200 متر عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کند و در بخش پسران سهیل قاسمی درماده 100 مترعنوان چهارم را به خود اختصاص داد.

در حال حاضر تیم اسکیت پسران قزوین در مکان چهارم و دختران در رده پنجم لیگ برتر باشگاههای کشور قرار دارند.



شناگر قزوینی قهرمان 100 متر ایران شد

سید حسین بابایی شناگر نوجوان قزوینی در جریان مسابقات شنای قهرمانی رده های سنی 15 و 16 سال کشور موفق شد در رشته 100 متر آزاد با ثبت رکورد یک دقیقه و 33 ثانیه و 40 صدم ثانیه بالاتر از حریفان خود عنوان قهرمانی را به دست آورد.

نیما حاجی مهدی ارباب دیگر شناگر استان قزوین هم در ماده200 متر کرال پشت نایب قهرمان شد.

در پایان این مسابقات تیم استان قزوین پس از البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی با کسب 315 امتیاز در بین 14 تیم در مکان پنجم قرار گرفت.

دو تنیس باز قزوینی به تیم هیئت لرستان پیوستند



علیرضا بیگدلی و مهدی نجفی دو پینگ پنگ باز قزوینی در رقابت های لیگ برتر برای تیم لرستان به میدان می روند.

این دو ورزشکار در مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز نونهالان و نوجوانان کشور مقابل حریفان خود قرار خواهند گرفت و در اولین دیدار خود به مصاف تیم کرمان می روند.

خبرهای ورزشی ویژه رمضان

هرساله و همزمان با ایام مبارک ماه رمضان فعالیت های ورزشی در قالب برگزاری مسابقات بعد ازافطار در استان برگزار می شود و سالن های ورزشی همه شب بعد از افطار شاهد رقابتهای گوناگونی است که برخی ازآنها هنوز آغاز نشده است.

بنا به اعلام روابط عمومی هیئت تنیس روی میزاستان قزوین مسابقات تنیس روی میز جام رمضان پس از ثبت نام و مشخص شدن تعداد تیم ها از هفته آینده در سالن پینگ پنگ مجموعه ورزشی غدیر آغاز می شود.

فوتسال جام رمضان

در رشته فوتسال دیدار آغازین این مسابقات بین تیم های منتخب قزوین و پرسپولیس تهران دوشنبه شب 17 مرداد ماه جاری در سالن ورزشی شهید عباس بابایی قزوین برگزار خواهد شد.

تیم های حاضر در این رقابت ها در سه گروه پنج تیمی به مصاف یکدیگر می روند و پس از برگزاری مرحله مقدماتی، تیم ها برای مشخص شدن چهره تیم های فینالیست به صورت حذفی با یکدیگر رقابت می کنند.

بسکتبال جام رمضان

رقابتهای بسکتبال زودترازبرخی رشته ها شروع شده است و در روز نخست مسابقات بسکتبال تیم آبیک با حساب 72 بر 60 از سد گالری فاطمیون قزوین گذشت و در دیدار دوم نیز تیم بسکتبال نظام مهندسی استان قزوین با نتیجه 65 بر40 هیئت محمدیه را شکست داد.

مرحله مقدماتی این رقابت ها امشب با برگزاری دو مسابقه بین تیم های هیئت بسکتبال تاکستان با تیم امید قزوین و عینک دیدآفرین با قائم الوند دنبال می شود.

تیم های آبیک، فاطمیون، نظام مهندسی، محمدیه (گروه الف)، امید قزوین، تاکستان، عینک دید آفرین و قائم الوند (گروه ب)هشت تیم حاضر در این رقابت ها هستند که مسابقات خود را در دو گروه در روزهای فرد و در سالن شهید بابایی برگزار می کنند.