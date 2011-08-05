به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز داشت: برگزاری مسابقه بین‌المللی قرآن جزو حسنات و برکات نظام است و خداوند قبول می‌کند.



وی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه آثار خیر دارد منتها اینها را هم باید تقویت و درجه‌بندی کرد، یعنی آنچه را که انسان در کانون فرهنگی مساجد به این افراد می‌دهد رقیق‌شده همانها باشد.



مرجع تقلید شیعیان افزود: قرآ‌ن کریم فرمود ما یک رحیق مختوم داریم، یک تسنیم؛ تسنیم آن برترین چشمه است که مقرّبین دارند، آن را یکجا نمی‌توانند به ابرار بدهند، آنها نمی‌توانند آنها را هضم بکنند لذا فرمود"وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِیمٍ" مقداری از چشمه تسنیم را مزاج می‌کنیم، یعنی ممزوج می‌کنیم در این رحیق به این آقایان می‌دهیم.



آیت‌الله جوادی آملی بیان داشت: آثار قرآنی باید در نوشتار و گفتار و رفتار این کانون فرهنگی یا این جوانها یا جای دیگر باشد تا اینکه سالم باشیم یعنی فطرتشان باشد با مقداری از همین حقیقت قرآنی، حقیقت قرآنی را خدای سبحان به عنوان دارو معرفی نکرد که قرآن داروی خوبی است. فرمود این شفاست، ممکن است انسان دارو مصرف بکند و اثر نکند اما شفا دیگر تخلّف‌پذیر نیست، خداوند نفرمود "و ننزّل من القرآن ما هو دواء للناس" بلکه فرمود: "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ". این معلوم می‌شود قرآن هر جا رفت اثر کرد، اگر جایی اثر نکرد معلوم می‌شود نرفت، برای اینکه معنا ندارد که شفا باشد و باز مرض پیدا بشود.



نباید اسلامی حرف بزنیم و قارونی فکر کنیم



وی تصریح کرد: مطلب دیگر این است که اگر قرآن شفا است، مرض چیست؟ آن مرضی را که عقل بشر می‌فهمد آن را ذات اقدس الهی از راه چراغ دل به بشر فهماند. ما نباید اسلامی حرف بزنیم و قارونی فکر بکنیم. بگوئیم ما خودمان کسب کردیم، چون قارون هم همین حرف را زد و گفت "إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَی عِلْمٍ عِندِی" بسیاری از اینها که می‌گویند علم بشری است و نمی‌شود علوم را اسلامی کرد خیال می‌کنند آنچه را که خودشان فهمیدند در زمین‌شناسی، زمان‌شناسی، دریاشناسی، صحراشناسی و ستاره‌شناسی اینها بشری است. خیر، اینها هم مثل روایات و آیات، الهی است "عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ" یعنی خدای سبحان از راه چراغ دل اینها را آگاه کرده؛ اینها دیگر بشری نیست بلکه الهی است. این برمی‌گردد به کیفیت علوم دینی و امثال ذلک، لکن انسان با چراغی که خدا به او داد بخشی از اینها را می‌فهمد و بخش دیگر را که نمی‌فهمد به وسیله روایات نقلی مشخص می‌کند که او را آگاه می‌کند.