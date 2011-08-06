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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

آقا علیخانی:

۳۵۶ واحد تولید محصولات شیمیایی در قزوین فعالیت می کنند

۳۵۶ واحد تولید محصولات شیمیایی در قزوین فعالیت می کنند

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل صنایع و معادن استان قزوین گفت: با فعالیت ۳۵۶ واحد تولیدی مواد و محصولات شیمیایی در استان زمینه اشتغال ۱۴ هزار و ۹۳۵ نفر فراهم شده است.

محمد باقر آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 356 واحدها صنعتی در زمینه ساخت مواد و محصولات
شیمیایی در استان فعالیت می کنند که در این واحدها بالغ بر سه هزار و ۵۵۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
 
وی همچنین از وجود ۲۲۴ طرح صنعتی در زمینه ساخت مواد و محصولات شیمیایی در استان قزوین بر اساس جوازهای تاسیس خبر داد و اظهارداشت: سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این تعداد واحد شش هزار و ۹۱ میلیارد ریال است که با ساخت و اجرای آنها برای هشت هزار و ۷۰۸ نفر اشتغال ایجاد می شود.
 
این مسئول همچنین از صدور پروانه بهره برداری برای هشت واحد تولیدی و صنعتی طی سه ماه ابتدای امسال در زمینه ساخت مواد و محصولات شیمیایی خبرداد و تصریح کرد: این واحدها با سرمایه گذاری ۵۴ میلیارد ریال برای ۵۰ نفر شغل ایجاد کرده است.
 
آقاعلیخانی با اشاره به صدور ۱۳ فقره جواز تاسیس واحد صنعتی در زمینه ساخت مواد و محصولات شیمیایی در سه ماهه امسال
یادآورشد: سرمایه گذاری پیش بینی شده این مجوزها، ۸۸۶ میلیارد ریال و میزان اشتغالزایی آنها در صورت اجرا و بهره برداری
۷۵۹ نفر می‌ باشد.
 
استان قزوین هم اکنون با سه هزار و ۲۹۱ واحد تولیدی فعال از قطب های صنعت کشور محسوب می‌شود.
کد مطلب 1375714

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