۳۵۶ واحد تولید محصولات شیمیایی در قزوین فعالیت می کنند

محمد باقر آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 356 واحدها صنعتی در زمینه ساخت مواد و محصولات

شیمیایی در استان فعالیت می کنند که در این واحدها بالغ بر سه هزار و ۵۵۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی همچنین از وجود ۲۲۴ طرح صنعتی در زمینه ساخت مواد و محصولات شیمیایی در استان قزوین بر اساس جوازهای تاسیس خبر داد و اظهارداشت: سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این تعداد واحد شش هزار و ۹۱ میلیارد ریال است که با ساخت و اجرای آنها برای هشت هزار و ۷۰۸ نفر اشتغال ایجاد می شود.



این مسئول همچنین از صدور پروانه بهره برداری برای هشت واحد تولیدی و صنعتی طی سه ماه ابتدای امسال در زمینه ساخت مواد و محصولات شیمیایی خبرداد و تصریح کرد: این واحدها با سرمایه گذاری ۵۴ میلیارد ریال برای ۵۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

آقاعلیخانی با اشاره به صدور ۱۳ فقره جواز تاسیس واحد صنعتی در زمینه ساخت مواد و محصولات شیمیایی در سه ماهه امسال

یادآورشد: سرمایه گذاری پیش بینی شده این مجوزها، ۸۸۶ میلیارد ریال و میزان اشتغالزایی آنها در صورت اجرا و بهره برداری

۷۵۹ نفر می‌ باشد.



استان قزوین هم اکنون با سه هزار و ۲۹۱ واحد تولیدی فعال از قطب های صنعت کشور محسوب می‌شود.