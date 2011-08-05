برنامه های ماه رمضان فرهنگسرای ولاء منطقه 20 تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری برنامه "بر آستان جانان" از شب اول تا هفدهم ماه مبارک رمضان از ویژه برنامه های فرهنگسرای ولاء است.

این برنامه هرشب از ساعت 21 با حضور پیشکسوتان شهرری، هنرمندان و ورزشکاران با برنامه هایی شامل تواشیح، نقالی، ‌سخنرانی و ... برگزار می شود.

اجرای برنامه "روزه داران کوچک"ویژه کودکان و نوجوانان در مساجد شهرری به همت مراکز فرهنگی و هنری منطقه 20 از دیگر برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان است.

در برنامه "روزه داران کوچک" کارشناسان مذهبی قصه های قرآنی را برای کودکان و نوجوانان تعریف می کنند و احکام، نماز خواندن و وضو گرفتن را به آن ها آموزش می دهند و در پایان همزمان با اذان ظهر حاضرین خردسال بر سر سفره های افطار می نشینند.

همچنین برگزاری مراسم "ضیافت نور"به همت کتابخانه شیخ کلینی یکی دیگر از برنامه های ماه رمضان است که در این برنامه نابینایان و کم بینایان عضو کتابخانه به همراه خانواده هایشان در این برنامه حضور می یابند و بر سر سفره افطار گرد هم می آیند.

این برنامه همزمان با شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) به منظور گردهم آوری خانواده نابینایان و روز اکرام برگزار خواهد شد.

از دیگر برنامه های ماه مبارک رمضان مراکز فرهنگی هنری منطقه 20، می توان به تئاتر "غریب کوفه" در مجتمع علوم و فنون شهید رحیمی ، نمایشگاه کتاب در کتابخانه شیخ صدوق، جشنواره "غذای رمضان"در خانه فرهنگ 13 آبان، حفظ قرآن در خانه فرهنگ دولت آباد و ... اشاره کرد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر از برنامه های ماه مبارک رمضان می توانند با شماره های 33749134 فرهنگسرای ولا، 33748287 خانه فرهنگ دولت آباد، 33753032 کتابخانه شیخ کلینی، 33754041 کتابخانه شیخ صدوق، 55503938 خانه فرهنگ 13 آبان و 55523943 مجتمع علوم و فنون شهید رحیمی تماس حاصل فرمایند.