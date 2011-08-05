چین اتهامات ژاپن به برنامه های نظامی خود را غیر مسئولانه خواند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، گزارش وزارت دفاع ژاپن که چند روز پیش منتشر و در آن نسبت به پیشروی نیروی دریایی چین در آبهای دریای جنوبی چین و اقیانوس اطلس و همچنین غیر شفاف بودن بودجه نظامی این کشور ابراز نگرانی شده بود با واکنش صریح سخنگوی وزارت خارجه چین مواجه شد.

"ما زائوجی" گفت: تقویت نیروی نظامی چین تنها با هدف حفظ و دفاع از حق حاکمیت خود بوده و قرار نیست هیچ کشوری از طرف ما مورد تهدید قرار بگیرد.

وی افزود: پیشرفت چین نه تنها تهدیدی برای جامعه جهانی نبوده بلکه تا به امروز باعث خلق موقعیت های فوق العاده ای برای کشورهای بسیاری از جمله ژاپن شده است.

چین در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرده بود که بودجه نظامی این کشور با ۱۲.۷ درصد افزایش به ۹۲ میلیارد دلار خواهد رسید که علی رغم بالا بودن چنین هزینه ای برای مقاصد نظامی وزارت دفاع ژاپن این رقم را تنها بخشی از هزینه واقعی چین در زمینه نظامی دانست و اعلام کرد که این مسئله نه تنها باعث نگرانی ژاپن بلکه باعث احساس عدم امنیت و ناراحتی در میان کشورهای دنیا شده است.

از ماه ژانویه سال جاری که سرمایه گذاری های عظیم چین بر روی تجهیزات نظامی خود از جمله هواپیماهای جنگنده و موشک های دوربرد این کشور آشکار شد جامعه جهانی و از جمله آمریکا بارها از چین خواسته اند تا با شفاف سازی در برنامه های نظامی خود بیشتر از این به نگرانی دنیا در این باره دامن نزند.



چین نیز هربار در پاسخ به این انتقادها اهداف تقویت نظامی خود را صرفا دفاعی عنوان کرده است.