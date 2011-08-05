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۱۴ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۳

هاشمی در گفتگو با مهر:

افخمی بهترین گزینه برای ساخت "پنج کیلومتر تا بهشت" بود

افخمی بهترین گزینه برای ساخت "پنج کیلومتر تا بهشت" بود

تهیه‌کننده مجموعه "پنج کیلومتر تا بهشت" تاکید کرد علیرضا افخمی به خوبی مخاطب تلویزیون را می‌شناسد، تجارب موفقی در کارگردانی دارد و بهترین گزینه برای کارگردانی این مجموعه بوده است.

داود هاشمی، تهیه‌کننده مجموعه "پنج کیلومتر تا بهشت" که ماه رمضان از شبکه سه پخش می‌شود، درباره تهیه این سریال به خبرنگار مهر گفت: تولید "پنج کیلومتر تا بهشت" ویژه ماه رمضان توفیقی برای ما است که می‌توانیم اوقات فراغت مخاطبان را در ماه رمضان پر کنیم. امیدواریم این سریال مورد توجه و رضایت مردم قرار بگیرد. گرچه ساخت کارهای مناسبتی دشوار است، اما وقتی مردم با دیدن اثر لذت می‌برنند، خستگی ما هم برطرف می‌شود.

این تهیه‌کننده درباره انتخاب افخمی برای کارگردانی این اثر گفت: افخمی به خوبی مخاطب تلویزیون را می‌شناسد و اشراف زیادی به کارش دارد. از سوی دیگر او قصه را به گونه‌ای روایت می‌کند که مخاطب را ترغیب به دیدن اثر می‌کند. افخمی تجارب موفقی در کارگردانی ژانرهای مختلف داشته و به نظرم او بهترین گزینه برای کارگردانی این مجموعه بود.

 

مهدی سلوکی در نمایی از "پنج کیلومتر تا بهشت"

هاشمی درباره طرح مجموعه "پنج کیلومتر تا بهشت" توضیح داد: طرح این مجموعه را یک سال پیش علیرضا افخمی آماده کرده بود. تا اینکه به مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه تحویل دادیم. او نیز بعد از مطالعه طرح استقبال کرد. البته در ابتدا قصد نداشتیم این مجموعه را برای ماه رمضان تهیه کنیم، بلکه می‌خواستیم پخش هفتگی داشته باشد و سر فرصت آن چیزی که در ذهن داریم را اجرایی کنیم تا کار قابل قبولی شود؛ اما مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه تاکید کرد این اثر برای ماه رمضان تهیه شود.

این تهیه‌کننده درباره انتخاب شدن داریوش فرهنگ که تاکنون کار مناسبتی نداشته؟ گفت: سعی کردیم برای این پروژه بهترین‌ بازیگران را انتخاب کنیم. داریوش فرهنگ هم گزینه علیرضا افخمی بود. فرهنگ نیز بعد از خواندن سیناپس و صحبت با افخمی برای بازی در این مجموعه استقبال کرد. در مجموع توانستیم بازیگرانی که مد نظر داشتیم را جذب کنیم.

وی در پایان افزود: امیدوارم مجموعه مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. عوامل پشت صحنه زحمت بسیاری برای این پروژه می‌کشند و تصویربرداری همچنان ادامه دارد. در مجموع تلاش کردیم قصه جذابیت‌های لازم را برای مخاطبان تلویزیون در ماه رمضان داشته باشد.

کد مطلب 1375733

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