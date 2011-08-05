کم آبی گریبانگیر سه روستای شهرستان زرندیه شد

علیرضا فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی می شود روستاهای کم آب این شهرستان افزایش یابد.
وی گفت: بیش از هزار خانوار در سه روستای فوق زندگی می کنند که ماهیانه 150 میلیون ریال هزینه آبرسانی به آنها می شود.
فلاح از مردم منطقه خواست با صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از این نعمت را برای روستاییان هم فراهم کنند.
شهرستان زرندیه با بیش از 60 هزار نفر جمعیت به مرکزیت مامونیه شمالی ترین شهرستان استان مرکزی است .
