رئیس سرویس اطلاعاتی قندوز ترور شد/ تلفات ناتو در 2011 به 345 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات افغانی از کشته شدن "پاینده خان" رئیس سرویس اطلاعاتی و امنیتی قندوز بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در این ولایت در 250 کیلومتری شمال کابل خبر دادند.

همچنین "سید سرور حسینی" سخنگوی پلیس افغانستان از زخمی شدن سه فرد دیگر بر اثر این انفجار خبر داد.

شمار حملات تروریستی در ماههای اخیر در افغانستان افزایش یافته است و طالبان نیز این بار مسئولیت کشته شدن رئیس سرویس اطلاعاتی و امنیتی قندوز را برعهده گرفت.

خبر دیگر اینکه در پی کشته شدن چهار نظامی دیگر آمریکا در افغانستان، شمار تلفات ارتش این کشور از ابتدای جنگ در سال 2001 تاکنون به دو هزار و 617 نفر رسید.

تصویر خودروی بمب گذاری شده رئیس سرویس اطلاعاتی قندوز

ناتو اعلام کرد که این چهار نظامی در شرق افغانستان کشته شدند و آمار تلفات نظامیان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در سال جاری به 345 نفر رسید.

همچنین یک مقام افغانی اعلام کرد: 10 نفر از اعضای طالبان سلاح های خود را بر زمین گذاشته و در ولایت قندهار در 450 کیلومتری جنوب شهر کابل به دولت پیوستند.

خبر دیگر اینکه رسانه های آمریکایی اعلام کردند: "هیربرت ریچاردسون" بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افعانستان ماه جاری از سمت خود استعفا می دهد.

وزارت کشور افغانستان نیز از کشته شدن 13 عضو طالبان و بازداست 16 فرد دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد.