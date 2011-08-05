به گزارش خبرنگار مهر، نگار جواهریان بازیگر نقش رعنا در فیلم سینمایی "شبانه روز" در گفتگویی با خبرگزاری مهر درباره دلایل حضور خود در این پروژه، همکاری با امید بنکدار و کیوان علیمحمدی و بازی حامد بهداد در نقش سیاوش کسرایی توضیح داد.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر:"شبانه روز" اولین همکاری شما با امید بنکدار و کیوان علیمحمدی است. چقدر با کارهای این دو فیلمساز آشنا بودید؟

- نگار جواهریان: فیلم‌های مستند و کوتاه این دو کارگردان را دیده بودم. یکی از ویژگی‌های کمیاب بنکدار و علیمحمدی این است که در این روزها که هیچ کار گروهی به مفهوم واقعی وجود ندارد و آدم‌ها کمتر می‌توانند برای مدتی با یکدیگر همکاری کنند، آنها سال‌ها است که به طور مشترک کار می‌کنند و این خیلی قابل احترام و باارزش است. ضمن این که آنها جهان خاص خودشان را دارند که این در آثارشان کاملا آشکار است.

* رعنا نقش مهم و تاثیرگذاری در قصه سیاوش "شبانه روز" دارد. این نقش چه جایگاهی برای شما دارد؟

- تاکید می‌کنم که اگر همین حالا دوباره این فیلمنامه را به من پیشنهاد می‌دادند باز هم این نقش را برای بازی در "شبانه روز" انتخاب می‌کردم. رعنا را دوست دارم و به اپیزود "سیاوش" نسبت به اپیزودهای دیگر بیشتر دلبستگی دارم. احساس می‌کنم خیلی متفاوت است. تاثیر گذاری این اپیزود برمن بیشتر است.

* شما تمام فیلمنامه را خوانده بودید یا فقط قصه سیاوش ؟

- تمام فیلمنامه را خوانده بودم و همه ما تقریبا در جریان کل کار بودیم. به دلیل نوع روایت فیلم و رابطه شخصیت‌ها که در اپیزودهای مختلف دیده می‌شوند به هر حال باید هر کدام از بازیگران به قصه‌های دیگر هم اشراف داشتند.

* چقدر برای رسیدن به نقش این دو فیلمساز به شما کمک کردند؟

- شکل دکوپاژ این دو کارگردان خیلی متفاوت است، نمی‌توان آن را حدس زد و فرم در کارهای آنها بسیار مطرح است. وقتی نمی‌دانی و حدسی هم درباره ذهنیت کارگردان نداری قطعاً کار سخت می‌شود و برای من هم که بازیگر نگران و وسواسی هستم قاعدتاً در ابتدا مشکل بود.

اما آنها با توضیحاتشان و استوری بوردهایی که سر صحنه می آوردند تو را از همه چیز آگاه می‌کردند. کدهایی آنها با بیان شکل چیدمان و مواجهه‌شان با پرسوناژ راهت را روشن می کند. دکوپاژ آنها نقش مهمی دارد. چون از این طریق به خوبی جهان خود را معرفی و عنوان می‌کنند چه چیزی می‌خواهند. همین که مثلا بدانی آنها می‌خواهند در اپیزود سیاوش به نقاشی نزدیک شوند خیلی ذهنت روشن می‌شود.

* بازیگر مقابل شما حامد بهداد است که به خوبی در نقش سیاوش کسرایی ظاهر شده است. درباره تجربه بازی با وی توضیح می‌دهید؟

- حامد بازیگری است که نیازی به تعریف و تحسین ندارد. من هر روز شاهد زحمات او برای رسیدن به نقش کسرایی بودم. جدا از اینکه او هر روز ساعت‌ها گریم می‌شد قطعه‌هایی را که باید روی صورت او قرار می‌گرفت باعث می‌شد که هیچ چیز نتواند بخورد و فقط با نی در طول روز آب و مایعات می‌خورد و از تحمل آن وضعیت دشوار هم بگذریم که باید بدنش را در آن قرار می‌داد که ما در وهله اول فقط وضعیت سر و گردنش را به یاد می‌آوریم اما واقعا بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌ها بود.

جزئیاتی که او برای شخصیت سیاوش کسرایی بازسازی کرد باعث می‌شد ما خودمان هم یادمان برود که او حامد است. صدا و نوع حرف زدن، سیگار دست گرفتن، راه رفتن و از همه مهمتر نگاهش. چشمهایی که دیگر نسبت به زندگی بی‌میل و بی‌رمق‌اند.

حتما قصه آن روزی که همسر سیاوش کسرایی سر صحنه آمد را می‌دانید. دیدار ایشان با حامد یا بهتر است بگویم سیاوش کسرایی که زنده است، راه می‌رود، سیگار می‌کشد، حرف می‌زند و ... واقعا غریب بود.

* از زمان ساخت فیلم "شبانه روز" چند سال گذشته است، از زمان نمایش عمومی فیلم راضی هستید؟

- قطعا دلم می‌خواست "شبانه روز" سر وقت اکران می‌شد. اما همین که بالاخره فیلم اکران شده است خرسندم می‌کند. فیلم‌های اکران نشده مثل فیلم‌هایی هستند که اصلا ساخته نشده‌اند. انگار هیچ وقت وجود نداشته‌اند. این اتفاقی است که در سینمای ما دیگر خیلی عادی به نظر می‌رسد.

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گفتگو: بیتا موسوی