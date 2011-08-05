کاهش صادرات کالا نقطه ضعف جدی برای کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه پنج شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کردستان اظهار داشت: کاهش 33 درصدی صادرات از مرزهای استان کردستان یک نقطه ضعف جدی برای این استان است و باید با تلاش و جدیت بیشتری مشکلات را رفع و شاهد افزایش دوباره صادرات کالا از مرزهای کردستان باشیم.

وی گفت: وضعیت کنونی صادرات در استان کردستان واقعا ناراحت کننده است و توجیه کردن این مهم که موانع و مشکلاتی باعث کاهش صادرات شده است به هیچ عنوان مورد قوبل نیست چرا که ما باید با برنامه ریزی مناسب زمینه را برای رفع مشکلات و کاستی ها فراهم می کردیم.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت صادرات کالا در این استان بیان کرد: وجود مرز رسمی باشماق و بازارچه های مرزی دیگر در کردستان یک فرصت ارزشمند برای صادرات کالا به شمار می رود که متاسفانه ما نتوانسته ایم در سال جاری از این ظرفیت ها به شکل مناسبی بهره برداری کنیم.

شهبازی بر لزوم همکاری و تعامل بین تمام دستگاه های دولتی در راستای رفع مشکلات پیش روی توسعه صادرات در استان کردستان یادآور شد: انتظار می رود که با برنامه ریزی بلند مدت از رسیدن به وضعیت کنونی جلوگیری شود که متاسفانه بنا به دلایل مختلف این مهم صورت نگرفته و امروز ما شاهد کاهش 33 درصدی صادرات کالا از مرزهای استان کردستان هستیم.

وی خواستار استفاده بیشتر از توانمندی های بخش خصوصی در راستای توسعه صادرات کالا از مرزهای استان کردستان شد و گفت: ما باید اجرای کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم و دولت فقط به عنوان تسهیل کننده شرایط و حمایت کننده در این بخش وارد شود.

در این جلسه که با حضور اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج برگزار شد، اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص وضعیت صادرات کالا در استان پرداخته و خواستار افزایش حمایت های دولتی از این بخش شدند.