دو گروه شدن عوامل "سقوط یک فرشته"به کیفیت لطمه نزد/ تکنیک ویژه به کار گرفتیم

رامین عباسی‌زاده، تهیه‌کننده مجموعه "سقوط یک فرشته" درباره زمان پیش تولید این مجموعه که ماه رمضان روی آنتن می‌رود به خبرنگار مهر گفت: زمانی که طرح این مجموعه تصویب شد، از 15 فروردین ماه پیش تولید را آغاز کردیم و ششم خرداد ماه بعد از گذراندن یک پیش تولید فشرده مجموعه تلویزیونی "سقوط یک فرشته" را برای شبکه یک کلید زدیم.

وی در ادامه افزود: اغلب لوکیشن‌های این مجموعه برای بینندگان بکر و دیدنی است. در یک جمله می‌توانم بگویم یکی از ویژگی‌های مجموعه "سقوط یک فرشته" تنوع بصری است. لوکیشن‌های این مجموعه فقط محدود به آپارتمان نیست و از فضاهای متنوع بهره برده‌ایم.

این تهیه‌کننده درباره انتخاب بهرامیان برای کارگردانی "سقوط یک فرشته" توضیح داد: فیلمنامه این مجموعه نیاز به کارگردان توانمند و تکنیکی داشت. قصه ماورایی بود و باید فردی را انتخاب می‌کردم که با بهره بردن از تکنیک ویژه کار مناسبی را بسازد، به همین دلیل بهرامیان را انتخاب کردم.

وی ادامه داد: بعد از صحبت کردن با بهرام بهرامیان به این نتیجه رسیدیم که برای مجموعه تلویزیونی "سقوط یک فرشته" از یک تکنیک ویژه استفاده کنیم. گرچه بهره بردن از این تکنیک باعث می‌شد روند کار کند شود؛ اما ترجیح دادیم دشواری‌ها را به جان بخریم، اما کار به لحاظ کیفیت بالا باشد.

عباسی‌زاده درباره اینکه تقسیم شدن گروه به دو دسته برای رساندن به موقع کار لطمه‌ای به کار نزده، گفت: گرچه عوامل سازنده دو گروه شدند و تصویربرداری همچنان ادامه دارد، اما تلاش کرده‌ایم کیفیت کار افت نداشته باشد و دقت به جزییات فراموش نشود. این مجموعه با وسواسی که کارگردان و دستیار کارگردان دارد، ضبط می‌شود.

این تهیه‌کننده اشاره کرد: ژانر مجموعه تلویزیونی "سقوط یک فرشته" ترس است. در این اثر به جزییات توجه زیادی شده، چرا که با وجود جزییات اثر برای مخاطبان جذابتر خواهد شد. تلاش می کنیم مجموعه‌ای که می‌سازیم مورد رضایت مردم قرار بگیرد و بینندگان بتوانند ارتباط لازم را برقرار کرده و با شخصیت‌ها همذات پنداری کنند.

وی درباره انتخاب بازیگران این مجموعه گفت: من در کارهایم برای انتخاب بازیگران دچار مشکل نشدم و هر بازیگری که خواسته‌ام را آوردم. از سوی دیگر برای "سقوط یک فرشته" من و بهرامیان از تعدادی بازیگران که چهره نیستند، اما آموزش‌های بازیگری را دیدند، دعوت کردیم.

عباسی‌زاده خاطرنشان ساخت: به نظرم ضرورت ندارد در یک اثر فقط از بازیگران مطرح استفاده کرد و می‌توان چهره‌های مستعد جوان هم شناسایی کرد و از آنها استفاده کرد.

این تهیه‌کننده درباره مشاور مذهبی این پروژه گفت: مشاور مذهبی مجموعه "سقوط یک فرشته" علیرضا برازش، مدیر سابق شبکه های یک و دو سیماست. از نظرات وی نهایت استفاده را می‌بریم. امیدوارم مردم از دیدن این مجموعه لذت ببرنند.