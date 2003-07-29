۷ مرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۳۱

هيات منصفه فرهنگي (15)

محمدخاني:هنوز زمان آن نرسيده كه در مورد هيات منصفه فرهنگي صحبت كنيم

سردبيركتاب ماه ادبيات و فلسفه گفت: فكر مي كنم صحبت كردن درباره هبات منصفه قدري زود است .

محمدخاني سردبير كتاب ماه ادبيات و فلسفه در گفتگو با خبرنگار فرهنگي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : هنوز ابعاد اين قضيه براي اهالي فرهنگ روشن نيست ، من هم اطلاع زيادي از جزئيات آن ندارم ، از آن گذشته اين طرح فقط در حد پيشنهاد در نمايشگاه كتاب مطرح شد و بعد مسكوت ماند .
وي همچنين افزود : فكر نمي كنم از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم تا به حال اقدامي در اين جهت انجام شده باشد ، بنابراين ترجيح مي دهم در زمان مناسب تري كه لااقل طرح روشن تر و شفاف تر اعلام شود ، در مورد ضرورت وجود و چگونگي آن صحبت كنم .
کد مطلب 13758

