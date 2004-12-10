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۲۰ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۶

توسط دادگاه نظامي آمريكايي اعلام شد:

محكوميت يك سرباز آمريكايي به اتهام كشتن يك شهروند مجروح عراقي

دادگاه نظامي آمريكا يك نظامي اين كشور را به اتهام كشتن غير عمدي يك شهروند عراقي مجروح محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،يك دادگاه نظامي آمريكا امروزجمعه گروهبان آمريكايي جاني هورن را به قتل غيرعمدي يك شهروند عراقي مجروح بي دفاع محكوم كرد.

بنابراين گزارش، اين سرباز آمريكايي متهم  18 آگوست گذشته يك شهروند عراقي مجروح را عمدا درشهرك صدر به ضرب گلوله كشت.

براي اين سربازمتهم آمريكايي حبس ابد درنظرگرفته شده اما به موجب توافق قبلي دادگاه نظامي آمريكا مدت حبس ابدي كه براي اين سربازآمريكايي محكوم شده درنظر گرفته شده  10 سال است.

انتظار مي رود حكم نهايي دادگاه آمريكا امروز درمورد اين متهم به جنايت عليه بشريت اعلام شود.

کد مطلب 137582

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