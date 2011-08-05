جزئیات انتخاب رشته کنکور 90 اعلام شد/ شرایط ممنوعیت برای انتخاب رشته

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم شده و کارنامه داوطلبان گروه های آموزشی ریاضی - فنی، تجربی، انسانی، هنر و زبان بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار داده شده است.

هر یک از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 90 می توانند به منظور اطلاع از نتیجه آزمون خود و مشاهده کارنامه نتایج اولیه و پرینت از آن به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و یا شماره پرونده، کد رهگیری و شماره شناسنامه اقدام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، لازم است برای دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ تحصیلی یا از سایت سازمان سنجش و یا از باجه مرکزی پست در شهرها اقدام کنند.

آغاز انتخاب رشته از ساعت 14 روز دوشنبه 17 مرداد

دفترچه راهنمای انتخاب رشته از ساعت 14 روز دوشنبه 17 مرداد تا روز یکشنبه 23 مرداد در باجه مرکزی پست شهرستانها و در شهرستانهای بزرگ در مناطق پستی شهرستانها توزیع می شود. آندسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی شده اند در صورت تمایل به دریافت دفترچه می‌توانند با مراجعه به مراکز پستی شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 7 هزار ریال (700 تومان) به عنوان کارمزد توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

سه رنگ برای دفترچه های انتخاب رشته

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ تحصیلی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال 90 در پنج گروه آزمایشی ارائه می شود. دفترچه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و گروه‌های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی به رنگ مشکی، دفترچه گروه آزمایشی علوم تجربی و گروه‌های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی به رنگ سبز و دفترچه گروه آزمایشی علوم انسانی و گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی به رنگ آبی است.

در این دفترچه کلیه شرایط و ضوابط اختصاصی رشته های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، شبانه، نیمه‌حضوری، مجازی و بین‌الملل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، رشته‌های تحصیلی مؤسسات پذیرش دانشجو به روش نیمه‌متمرکز، دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور)، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است.

مهلت یک هفته ای برای انتخاب رشته به صورت اینترنتی

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌ تحصیلی کنکور 90، می توانند کد رشته محلهای مورد نظر خود را برابر ضوابطی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته استخراج و به ترتیب تقدم علاقه مرتب کنند. پس از آن، کد رشته‌های انتخابی خود را ابتدا در فرم پیش‌نویس مندرج در دفترچه درج و پس از اطمینان از صحت کد رشته محل‌های انتخابی در مدت یک هفته بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره پرونده، کدرهگیری و شماره شناسنامه نسبت به ثبت کدرشته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود اقدام کنند.

داوطلبان فقط یک بار اجازه انتخاب رشته دارند

داوطلبان پس از تائید نهایی کدرشته های انتخابی شماره رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید دریافت می کنند. این رسید پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطلاعات در یک صفحه مجزا ارائه می‌شود و داوطلبان باید توجه داشته باشند که فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده می‌شود و در صورت انتخاب رشته و دریافت رسید 15 حرفی به هیچ عنوان اجازه تصحیح و یا انتخاب رشته مجدد را ندارند.

لزوم دریافت کد 15 حرفی برای انتخاب رشته

به داوطلبان توصیه می شود پس از دریافت رسید از بخش مشاهده اطلاعات حتماً از فهرست کدرشته های انتخابی خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی که بالای آن رسید 15 حرفی و شماره پرینت درج شده است، یک نسخه پرینت تهیه و آن را تا زمان اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کنند.

اعلام شرایط ممنوعیت برای انتخاب رشته

کلیه دانش آموزان دوه پیش دانشگاهی به شرط قبولی و اخذ گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی حداکثر تا شهریور ماه 1390 حق انتخاب رشته خواهند داشت. پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه (اعم از متمرکز یا نیمه متمرکز) آزمون سراسری سال 1389 که بدون اخذ مجوز شرکت کرده‌اند نیز حق انتخاب رشته ندارند.

بر اساس ضوابط آزمون سراسری سال 90 منحصراً آن دسته از داوطلبانی که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا شاغل به تحصیل در دوره دانشگاهی بوده‌اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون بوده، بنابراین آن دسته از داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه که به دوره پیش دانشگاهی راه نیافته‌اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 90 نبوده‌اند و چنانچه در آزمون شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته تلقی شده باشند، مجاز به تکمیل فرم انتخاب رشته نیستند و در صورت تکمیل فرم انتخاب رشته از گزینش نهایی حذف و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1390 که دیپلم آنان کار دانش و یا فنی و حرفه‌ای نظام جدید می‌باشد، طبق ضوابط مجاز به شرکت در آزمون نبوده‌اند، مگر اینکه دارای مدرک فوق دیپلم باشند و یا دوره پیش دانشگاهی را گذرانده باشند.