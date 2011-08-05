تسریع در اجرای طرح آبرسانی ساری/ اختصاص اعتبار برای سیل بلده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح آبرسانی به شهر ساری شد که با دستور مساعد رئیس جمهور همراه شد.

استاندار مازندران در این نامه آورده است: یکی از مصوبات دولت در بیست و دومین سفر استانی سال 85 پیش بینی اعتبار لازم جهت تکمیل طرحهای آبرسانی به شهرهای استان در لایحه بودجه سال ۸۶ و اعتبار تکمیلی در لوایح بودجه سالهای برنامه چهارم توسعه به نحوی که این طرحها تا پایان برنامه به اتمام برسد بوده است.

در این راستا، آب شرب شهروندان ساری با جمعیتی حدود 400 هزار نفر در سال هدف ( ۱۴۰۵ ) به جهت ضرورت تغییر رویکرد تامین آب از چاههای به آب سطحی از سال ۱۳۸۱ شروع شده و هم اکنون حدود ۴۵ درصد پیشرفت واقعی دارد .

با اجرای این طرح هزار و 500 لیتر بر ثانیه از آب مخزن سد شهید رجایی پس از تصفیه به شهر منتقل خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که این طرح از جمله طرحهای ملموس برای آحاد شهروندان بوده و در اذهان جامعه شهری به عنوان طرحی حیاتی تلقی شد.با اتمام کار و رسیدن آب سد به شهر به عنوان یکی از خدمات بسیار ارزشمند دولت محسوب می شود.

کل اعتبار طرح 660 هزار میلیون ریال و از زمان شروع تا پایان سال گذشته 205 هزار میلیون ریال به طرح تخصیص داده شده است. در بودجه سال جاری 89 هزار میلیون ریال برای طرح تعیین شد.پ

طاهایی افزود: مستحضرید که روند تخصیص با مصوبه دولت تطبیق ندارد و برای تکمیل طرح به حدود 380 هزار میلیون ریال اعتبار نیاز است.

با توجه به ظرفیت کار ایجاد شده امکان اتمام کار در دو سال آینده وجود دارد در صورت صلاحدید دستور فرمایید نگاه ویژه ای به طرح مذکور صورت گیرد تا با تامین آب شرب شهر، افتخار دیگری بر افتخارات دولت افزوده شود.

تامین اعتبار برای تسریع در بازسازی بلده

استاندار مازندران در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار تامین اعتبار مورد نیاز برای رفع مشکل و بازسازی مناطق خسارت دیده از حادثه سیل بخش بلده شهرستان نور شد.

طاهایی آورده است: در پی بارندگیهای اخیر در مناطق کوهستانی استان و جاری شدن سیل، 27 تیرماه 90 در بخش بلده شهرستان نور منجر به خسارت سنگینی به بخشهای مختلف تأسیسات زیربنایی، کشاورزی، تأسیسات مزارع وارد شده است.

وی افزود: مجموعه خسارات در حوزه تخریب محور راه و پل ارتباطی، لوله های آبرسانی، خطوط انتقال شبکه، اراضی کشاورزی و باغلت، خسارات به مدارس، واحدهای مسکونی و تجاری، اماکن ورزشی، تاسیسات شهری مجموعا 140 هزار میلیون ریال برآورد شده است.

استاندار مازندران در این نامه از رئیس جمهور خواست اعتبارمورد نیاز در این بخش تامین تا نسبت به رفع مشکل و بازسازی مناطق خسارت دیده بلده نور اقدام شود.

تامین اعتبار لازم آبرسانی به شهرهای گروه الف مازندران

استاندار مازندران همچنین طی نامه ای از رئیس جمهور خواست تا نسبت به تامین اعتبار لازم برای آبرسانی به شهرهای گروه الف استان اقدام کند.

طاهایی در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار تسریع در تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف استان با توجه به وضعیت اضطراری شد.

وی در این نامه خطاب به محمود احمدی نژاد آورده است: طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف مازندران از سد البرز شامل تامین، انتقال، ‌ذخیره سازی آب مورد نیاز شهرهای بابل و بابلسر، فریدونکنار، امیرکلا، کله بست، بابلکنار ‌و شهرکها و روستاهای مسیر خط انتقال بوده که جمعیتی بالغ بر 603 هزار نفر در افق طرح تحت پوشش دارد که از دولت در 23 آبان 87 در مازندران است.

استاندار مازندران گفت: مسافر خیز بودن و نزدیکی شهرهای مذکور به کلانشهر تهران سبب شد که حضور مسافران در ایام تعطیلات هفته و فصل تابستان و ایام عید به این خطه سرسبز روی آورند که این امر مشکل کم آبی برای جمعیت ساکن این مناطق را به بی آبی در طول روز تبدیل کرده و عرصه زندگی را برای شهروندان مناطق یاد شده تنگ کرده است.

طاهایی افزود: بدلیل کمبود شدید و بحرانی بودن آب شرب در مناطق یاد شده و جلوگیری از تنش های اجتماعی با پیگیری مسئولان استان، نمایندگان شهرهای مذکور،عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف از بهمن۸۸ شروع شده است و اعتبار مورد نیاز فعلی هزار میلیارد ریال برای اتمام پروژه است و تخصیص اندک سالیانه آن زمان بهره برداری پروژه براساس برنامه زمان بندی طرح در سال ۹۳ را غیر ممکن کرده است.

وی افزود: اگر ادامه روند تخصیص اعتبار به این منوال باشد اتمام پروژه ۱۰ سال به طول خواهد انجامید که تبعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

به گزارش مهر، رئیس جمهور نیز در پی نوشت این نامه به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دستور رسیدگی و مساعدت را صادر کرد.