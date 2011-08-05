به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رئیس فدراسیون هندبال با حضور نایب رئیس بانوان فدراسیون و سجاد استکی بهترین گل زن ایران در مسابقات جهانی پنجشنبه شب در محل این فدراسیون برگزار شد.

میترا نوری که با داشتن 27 سال سن جوان ترین نایب رئیس بانوان در بین فدراسیون های ورزشی کشورمان است، در این نشست در مورد حضور تیم های زنان ایران در رقابتهای آسیایی گفت: تیم دختران نوجوان ایران از 30 شهریورماه سال جاری در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیای ‍ژاپن شرکت خواهد کرد. تیم جوانان هم برای دومین بار از 21 شهریور در دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان شرکت می کند.

وی افزود: اکثر فدراسیون های ورزشی این روزها با مشکلات مالی و اعتباری مواجه هستند و ماهم از این مسئله مستثنی نیستیم. با این حال تلاش ما بر این است که بتوانیم بهترین تدارکات را برای تیم هایمان داشته باشیم. دوست داریم آنها را به یک رقابت برون مرزی اعزام کنیم. در تلاشیم تیم را راهی آذربایجان کنیم درخواست داده ایم و منتظر پاسخ این کشور هستیم.

نایب رئیس فدراسیون هندبال در امور بانوان در مورد انصراف سرمربی تیم هندبال زنان هم گفت: ابراهیمی خودش صلاح دیده نباشد. بعد از چند جلسه تمرین ابراهیمی در پیامکی از ما عذرخواهی کرد و گفت به دلیل مشکل بیماری از هدایت تیم انصراف داد.

وی ادامه داد: متاسفانه برخلاف این حرف. ابراهیمی در گفتگو با رسانه ها حرف های دیگری زد و از ما گلایه کرده است. ما قبول داریم که ورزش بانوان ایران هنوز در سطح پائینی نسبت به بخش مردان و نسبت به ورزش زنان کشورهای دیگر است اما باید برای ارتقای آن همه تلاش کنیم.

نوری با بیان اینکه ما در راس این تیم کمیته نظارتی را تشکیل دادیم، گفت: برای اینکه بتوانیم از نقطه نظرات و تجارب مربیان استفاده کنیم کمیته را در راس این تیم ها تشکیل دادیم. اما به نظر می رسد این مسئله برای ابراهیمی ناخوشایند بود و سرمربی هندبال زنان تحمل کمیته نظارتی را نداشت و به همین خاطر بیماری را بهانه کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تیم های هندبال زنان ایران پتانسیل خوبی دارند و تنها باید با برنامه و حمایت پیش بروند. من به جرات می گویم که ما پتانسیل قرار گرفتن روی سکوهای آسیایی را در بخش زنان داریم تنها باید به این تیم ها فرصت بدهیم و از آنها حمایت مالی کنیم.

نایب رئیس فدراسیون هندبال بانوان ایران در پایان در خصوص انتخاب سرمربی خارجی هم گفت: مشکل ما در پیدا کردن سرمربی خارجی خوب است. انتخاب این سرمربی با توجه به شرایط موجود سخت است. متاسفانه بیشتر مربیان تیم های زنان در دنیا مردان هستند و مربی خوب زن در بخش هندبال جهان نداریم.