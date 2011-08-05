تاجیکستان قانون منع حضور جوانان در مساجد را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اکبر تورادجانزودا از متألهان مسلمان تاجیکستان اظهار داشت: مقامات با تصویب چنین قانونی در طول ماه رمضان و درست یک ماه پیش از بیستمین سال استقلال تاجیکستان هدیه وحشتناکی به مسلمانان داده اند.

امامعلی رحمان رئیس جمهور قزاقستان که از سال 1992 قدرت را در دست دارد قانون " مسئولیت والدین" را پس از آن که به اتفاق آرا در پارلمان عالی این کشور تصویب شد امضا کرد. براساس این قانون که از پنجشنبه 13 مرداد ماه اجرایی شده تمام افراد زیر 18 سال به استثنای کسانی که در مدارس دینی تحصیل می کنند از حضور در مساجد این کشور آسیای میانه ، کلیساها و سایر اماکن مذهبی منع شده اند.

این قانون همچنین دختران را از داشتن جواهران به جز گوشواره منع کرده و استفاده از تنباکو، رفتن به بارهای شبانه و تماشای فیلمها و خواندن مطالب با محتوای خشونت، افراط گرایی و تروریسم را برای تمام افراد زیر 20 سال ممنوع کرده است.

رحمان به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان با دولتی سکولار و مورد حمایت مسکو این اقدام را برای ریشه کن کردن بنیاد گرایی در کشور ضروری توصیف کرده و این امر را توجیهی برای تصویب این قانون می داند.

سال گذشته رحمان دانشجویان علوم دینی را از سایر کشورها به کشور خود فراخواند و پیشتر رشد روند علاقه به پوشش اسلامی را مورد انتقاد قرار داده است.

دولت تاجیکستان حتی از ائمه جماعات می خواهند خطبه هایی را ارائه دهند که دولت برای آنها تعیین می کند. دولت تاجیکستان ستادی را برای دستگیری مردانی که دارای محاسن هستند تشکیل داده است.

اکبر تورادجانزودا به تلاشهای دولت برای ممانعت از حضور جوانان در مساجد ابراز تأسف کرد و گفت: رئیس جمهور فراموش کرده است که قانون خداوند فراتر از قوانین زمینی است و نمی توان مردم را با ترس از جریمه، از ادای احترام به خداوند و اقامه نماز منع کرد.

وی در نامه ای به رئیس جمهور هشدار داده است که این ممنوعیت نتایج منفی میان مردم خواهد داشت.

وی از تلاشهای مستمر دولت برای دورکردن اسلام از این کشور انتقاد کرد و گفت: پیش از تصویب این قانون نیز مقامات از مردم دور شده بودند و اکنون این اقدام شکافت ایجاد شده را عمیق تر می کند.

مسلمانان 90 درصد جمعیت 2/7 میلیونی تاجیکستان را تشکیل داده اند.