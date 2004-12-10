مقامات آلماني غرب را متهم به بدگماني ميان مسلمانان كردند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، دكتر "گانتر مولك" در مصاحبه با سايت اينترنتي اسلام آن لاين گفت : نا اميدي در دنياي اسلام افزايش مي يابد و فقدان عدالت در روابط بين الملل بيشتر به نظر مي رسد.

"مولك" اولين مقام رسمي كميسيون گفت و گو با دنياي اسلام آلمان است. اين منصب پس از حملات يازدهم سپتامبر توسط وزير خارجه اين كشور براي درك ريشه هاي تروريسم و بهبود روابط با غرب به وجود آمد.

مولك كه عهده دارد آغاز گفت و گو ميان تمدن ها است گفت : بسياري از شهروندان در دنياي اسلام از فقدان دمكراسي رنج مي برند و گاهي اين امر به مثابه مانعي براي گرد هم آيي پيروان اديان مختلف تلقي مي شود.

وي تصديق كرد : اين انتقادات به آلمان نيز وارد است چرا كه در متحد كردن مهاجران مسلمان و از بين بردن تصورات نادرست درباره اسلام ناكام مانده است.

او در حالي كه از مسلمانان آلمان براي پذيرفتن فرهنگ آلماني به عنوان فرهنگ خود دعوت كرد گفت : ما در آرزوي رسيدن به جامعه اي چند فرهنگي بوديم اما اين آرزو تحقق نيافت. نمي توانيم در آلمان يك فرهنگ موازي داشته باشيم. آلمان كشوري سكولار است نه يك كشور اسلامي.

در تلاش مقامات آلمان براي متحد كردن مسلمانان با جامعه آلمان و پذيرفتن ارزش هاي آلمان توسط آنان، "ماريه لوئيس بك" وزير همسازي ديني آلمان كه 20 راهبرد را براي متحد كرده مسلمانان با جامعه آلمان ارائه داده است روز سه شنبه 3 آذر ماه گفت : پيشوايان مسجد كه به آلمان مي آيند بايد زبان آلماني بدانند و درباره جامعه آلمان اطلاع داشته باشند.

بسياري در دنياي اسلام ايالات متحده و اروپا را به دليل تعصبات بيش از حد نسبت به اسرائيل و استقرار يك دولت يهودي در سرزمين فلسطين محكوم مي كنند .

تعداد مسلمانان آلمان 4/4 ميليون برآورد مي شود كه اكثريت آنها ترك تبار هستند. بر اساس يك تحقيق كه اخيراً انجام شده بار ديگر بيگانه هراسي در آلمان افزايش پيدا كرده است.

