نام دومین پسر کشته شده قذافی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش به نقل از "محمد زوازوی" یکی از سخنگویان انقلابیون لیبی گزارش داد که دومین پسر کشته شده معمر قذافی خمیس قذافی است که در بمباران مرکز عملیات "زلیتن" توسط جنگنده های ناتو به قتل رسید.

در این حمله که در نخستین ساعات بامداد امروز صورت گرفت علاوه بر خمیس قذافی 32 نفر دیگر نیز کشته شدند.

خمیس ششمین فرزند معمر القذافی و فرمانده یگان های ویژه لیبی موسوم به گردان 32 بود. وی در روسیه آموزش های نظامی دیده است و گفته می شود یگان وی نقش مهمی در سرکوب اعتراضات بنغازی داشته است.