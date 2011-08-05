آغاز ارسال کمکهای انسان دوستانه ترکیه به سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت shortnews، این کمکها که در روزهای نخستین ماه مبارک رمضان به سومالی ارسال شده شامل مواد غذایی و دارویی است.

این سازمانها همچنین قصد دارند در ماه سپتامبر هیئتی از پزشکان را برای انجام ماموریتی طولانی مدت عازم سومالی کنند. در حال حاضر حدود 50 پزشک و امدادگر ترک به نیروهای درمانگر در سومالی یاری می رسانند.

بر این اساس کمکهای سازمانهای ترکیه ای در ابتدا با هدف کمک به هزار خانوار سومالیایی بوده و در هفته های آینده این میزان به 5 هزار خانوار افزایش خواهد یافت. بنا بر اعلام سازمان ملل در حال حاضر حدود 3 میلیون سومالیایی در معرض خطر مرگ بر اثر گرسنگی قرار دارند.

گفتنی است بدترین خشکسالی 60 سال اخیر در شاخ آفریقا هم اکنون جان حدود 11 میلیون نفر را در کشورهای کنیا، سومالی، اتیوپی و جیبوتی تهدید می کند.