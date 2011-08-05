19 پایگاه در مناطق پرخطر گلستان فعال است

مجتبی علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پیاگاهها از پایگاه تنگه راه در گالیکش تا پایگاه دریایی بندر ترکمن و بندرگز، خوش ییلاق، قرق ومراوه تپه مستقر است.

وی افزود: در هرپایگاه چهار تا شش نفر به صورت شبانه روزی مستقر هستند و تابستان امسال میزان مشکلات نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.

وی تصریح کرد: 10 تیم پاسخگویی اضطراری(ERC)در هر شهرستان به عنوان پشتیبان پایگاه امداد و نجات داریم.

اکبری در ادامه بیان داشت: تا قبل از رمضان امداد ونجات ساحلی را داشتیم و خوشبختانه در استان مورد فوتی گزارش نشد.

وی بیان داشت: امسال پنج فروند قایق نجات به مجموعه تجهیزات هلال احمر استان وارد کرده و3 هزار بسته آماده مواد غذایی را برای آسیب دیدگان آماده کردیم.

مدیرعامل هلال احمر گلستان گفت: دو باند پروازپایگاه امداد هوایی گلستان انجام شده است وآشیانه اش نیز ساخته شده است و در صورت تزریق اعتبارات سال ،90 تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد:950میلیون تومان اعتبار فاز اول اجرای این طرح است وغیر از بالگرد برای فول شدن پایگاه پنج میلیارد تومان اعتبار لازم است.

57 هزار داوطلب امدادگر درگلستان وجود دارد

مدیرعامل هلال احمر گلستان گفت: 57 هزار داوطلب امدادگر درگلستان وجود دارد و از این تعداد 12 هزار نفر در بخش امداد و نجات، 10 هزار نفر دربخش داوطلبان و مابقی اعضای جوانان هستند.

مدیرعامل هلال احمر گلستان گفت:همایش بزرگ جنگل نوردی کشور و مسابقات رباتیک هلال احمر در گلستان برگزار می شود.

علی اکبری درخصوص فعالیتهای داوطلبان هلال احمر گفت: فعالیت های حوزه داوطلبان ساختارمند شده است و ما در تمام رده های سنی کانون های داوطلبان را داریم.

وی اظهارداشت: 22 کانون غنچه های هلال در مهد کودک ها و 500 کانون داوطلبی دانش آموزی داریم .

وی در ادامه افزود: در 22 دانشگاه استان کانون دانشجویی،12 کارخانه کانون کارگری، 20حوزه علمیه استان کانون طلاب و25 کانون روستایی در روستاهای استان داریم.

اکبری از تجهیز کردن شش کانکس امداد ونجات در روستا های استان خبر داد و گفت: باید همه به شعار هر خانواده یک داوطلب هلال احمر برسیم.

این مقام مسئول در ادامه گفت: در هر شهرستان 74 نفر را برای نهضت پیشاهنگان هلال احمر تربیت کردیم و در مشاغل و اصناف و حرف مختلف داوطلبین زیادی را جذب کرده ایم.