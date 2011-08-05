خطر سرطانزا بودن زولبیا و بامیه تهیه شده با روغن سوخته

به گزارش خبرنگار مهر، زولبیا و بامیه از شیرینیهای ویژه ماه رمضان است که در کنار نان و پنیر و سبزی و... سر سفره افطار خودنمایی می کند. اما واقعیت امر این است که در تهیه این شیرینی که مورد استقبال فراوان مردم قرار دارد، سودجویی صورت می گیرد. استفاده از روغنهای صنعتی، سوخته و چند بار استفاده شده که به شدت سرطان زا هستند، موضوعی است که موجبات نگرانی متخصصین بیماریهای داخلی را به دنبال دارد.

از سوی دیگر عرضه و فروش زولبیا و بامیه ها در کنار پیاده روها و خیابانها به دلیل آلودگی که دارند، کار عاقلانه ای نیست اما متاسفانه قیمت ارزانتر آنها نسبت به زولبیا و بامیه هایی که در قنادیها به فروش می رسد باعث شده این شیرینی ویژه ماه رمضان در کنار خیابان هم از طرفداران زیادی برخوردار باشد.

جعبه های زولبیا و بامیه نیز باید استانداردهای بهداشتی را داشته باشند. متاسفانه اغلب مردم در هنگام خرید این شیرینی، کمتر به این موضوع دقت می کنند و همین مسئله باعث می شود برخی سودجودیان برای اینکه هزینه کمتر و سود بیشتری از محل فروش زولبیا و بامیه به دست آورند، از مواد و کالاهایی استفاده کنند که فاقد استانداردها و ضوابط بهداشتی هستند. جعبه های زولبیا و بامیه باید دارای لایه ای با پوشش آلومینویم نازک و بهداشتی باشد.

البته وزارت بهداشت از چند سال قبل با ارسال نامه ای به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اعلام کرده است که تهیه زولبیا و بامیه با روغنهای چند بار مصرف ممنوع بوده و برای سلامتی مضر است.

دکتر علی‌ اکبر حاج آقا محمدی، فوق تخصص گوارش و کبد با بیان این مطلب که خوردن زولبیا و بامیه غیربهداشتی باعث بروز بیماریهای گوارشی می‌شود، گفت: استفاده مکرر از روغنهای سیاه و مانده برای سرخ کردن زولبیا و بامیه از روشهای غیربهداشتی تهیه این شیرینی بوده که این روش از عوامل ایجاد سرطان شناخته شده است.

این متخصص بیماریهای داخلی با تاکید بر رعایت حرارت حداکثر 170 ‬درجه در پخت شیرینی اظهار داشت: برای تهیه بهداشتی زولبیا و بامیه، باید پس از هربار سرخ کردن روغن قبلی را دور ریخته و برای نوبت بعدی از روغن جدید استفاده شود.

وی همچنین از شهروندان خواست که مصرف نوع زعفرانی زولبیا و بامیه خودداری کنند چون بعضا در تهیه آن از رنگهای مصنوعی، زعفرانهای تقلبی و گیاهان گل رنگ استفاده می شود.

عباس نوبری، رئیس اتحادیه قنادان ارومیه با بیان این مطلب که مجبور به عرضه زولبیا و بامیه غیربهداشتی در ماه مبارک رمضان هستیم، گفته است که بخاطر عدم همکاری مجمع امور صنفی و نبود قیمت قابل قبول زولبیا و بامیه، تمامی قنادیها به علت استفاده از روغنهای سوخته و چندبار مصرف شده، مجبور به عرضه غیربهداشتی این محصول هستند.

رئیس اتحادیه قنادان ارومیه با اشاره به اینکه افزایش قیمت مواد اولیه از دلایل افزایش قیمت زولبیا و بامیه است، تصریح کرد: با افزایش 100 درصدی قیمت مواد اولیه، تنها 7 درصد قیمت تمام شده این محصول افزایش یافته است که این به ضرر فروشنده است.

مهندس سید رضا غلامی، رئیس اداره نظارت بر بهداشت اماکن و مواد غذایی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه از خرید محصولات رو باز که در فضای معمولی نگهداری می شوند باید خودداری کرد،‌ عنوان داشته که مردم باید به نحوه نگهداری این محصولات در محل فروش آنها توجه کنند.

وی گفته است که جعبه زولبیا و بامیه باید استاندارد و دارای مجوز باشد و علاوه بر بهداشتی بودن روند تهیه و نگهداری زولبیا و بامیه توزیع آن نیز باید در جعبه های استاندارد و دارای مجوز وزارت بهداشت صورت گیرد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت اماکن و مواد غذایی با بیان این مطلب که در ماه رمضان مصرف زولبیا و بامیه و شیرینیهای محلی در بین مردم افزایش می یابد، گفت: توجه به نکات بهداشتی برای پیشگیری از بیماریها در این ماه ضروری است.