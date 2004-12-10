علي محمد صفري در گفتگو با خبرگزاري مهر تصريح كرد : بسياري از اين افراد مورد استثمار و سود استفاده فيزيكي و جنسي قرار مي گيرند.
وي افزود: پس از مرگ والدين به دليل ابتلا به ايدز ، ضعف حمايت و نظارت سبب مي شود فرزندان آنان به رفتارهاي پرخطر جنسي و يا تزريق مواد مخدر روي آورند .و در برخي موارد حتي اين قبيل افراد مجبور مي شوند كه در خيابانها زندگي كنند و براي بقا به عنوان راه نجات به كارهايي از قبيل روابط جنسي و ياجنايت كشيده مي شوند .
صفري در ادامه با بين اينكه بي حمايتي پس از مرگ والدين به هر علتي مانع رشد و يادگيري است، گفت : بررسي ها در سراسر جهان نشان داده است بعد از مرگ والدين فرزندان 10 تا 14 ساله آنها كمتر ازهمسالان خود كه والدينشان زنده اند به مدرسه مي روند.
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