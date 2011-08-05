۱۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

کهندل به سرپرستی مس کرمان منصوب شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مس کرمان از انتصاب ایرج کهندل به عنوان سرپرست تیم فوتبال مس کرمان خبر داد.

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با توجه به حضور ساسان موسوی در دو  پست تیم فوتبالمی ، برای کارایی بیشتر وی در زمینه تخصصی مربیگری بدنسازی امور مربوط به سرپرستی تیم را به کهندل که دارای تجربه خوبی نیز در این مهم است محول کردیم.

وی ادامه داد: از زحمات موسوی که در این مدت تلاش زیادی را در دو موقوله بدنسازی و سرپرستی تیم بر عهده داشتند، تشکر می کنم و امیدوارم با کاهش مسئولیت موسوی، تیم فوتبال صنعت مس  بتواند روند بدنسازی خود را به بهترین شکل ممکن پیگیری کند.

ایرج کهندل پیش ازاین نیز مسئولیت سرپرست تیم مس کرمان را در لیگ برتر به عهده داشته است.

