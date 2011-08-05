ماه رمضان فرصت پالایش روح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: آنچه که در ماه مبارک رمضان باید بیشتر به آن توجه شود فراهم شدن بستر مناسب برای بهره گیری بیشتر مردم از برکات ماه مبارک رمضان و توجه بیشتر از گذشته به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی بیان داشت: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای پالایش روح و خود سازی است.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: باید از ماه رمضان برای بخشش گناهان و عبادت نهایت استفاده را کرد.

وی ماه مبارک رمضان را بهترین و مناسب ترین فرصت برای احیای این فریضه در جامعه دانست و گفت: متولیان این امر باید با برنامه ریزی مناسب برای اجرای این مهم الهی تلاش کنند.

امام جمعه ایلام همچنین گفت: دستگاه های متولی فرهنگی باید در طول ماه مبارک رمضان ویژه برنامه های قرآنی و مذهبی در استان اجرا کنند تا مردم نیز از برکات این ماه بیش از پیش بهره مند شوند.



