  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

لطفی:

ماه رمضان فرصت پالایش روح است

ماه رمضان فرصت پالایش روح است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: ماه رمضان فرصت مناسبی برای پالایش روح است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: آنچه که در ماه مبارک رمضان باید بیشتر به آن توجه شود فراهم شدن بستر مناسب برای بهره گیری بیشتر مردم از برکات ماه مبارک رمضان و توجه بیشتر از گذشته به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی بیان داشت: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای پالایش روح و خود سازی است.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: باید از ماه رمضان برای بخشش گناهان و عبادت نهایت استفاده را کرد.

وی ماه مبارک رمضان را بهترین و مناسب ترین فرصت برای احیای این فریضه در جامعه دانست و گفت: متولیان این امر باید با برنامه ریزی مناسب برای اجرای این مهم الهی تلاش کنند.

امام جمعه ایلام همچنین گفت: دستگاه های متولی فرهنگی باید در طول ماه مبارک رمضان ویژه برنامه های قرآنی و مذهبی در استان اجرا کنند تا مردم نیز از برکات این ماه بیش از پیش بهره مند شوند.

 

کد مطلب 1375951

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها